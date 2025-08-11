LIVE Italia-Turchia, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: serve un successo per il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima sfida della fase preliminare delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Turchia. Alla Samator Healthporia Volleyball Hall di Surabaya, in Indonesia, dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile. Ventiquattro le nazionali partecipanti, divise in quattro gironi da sei, pronte a sfidarsi per la conquista del titolo iridato. Un torneo che vede l’Italia recitare il ruolo di favorita numero uno, anche alla luce dei quattrro successi ottenuti finora dalle azzurre.

La squadra azzurra, guidata da Gaetano Gagliardi, ha confermato nelle prime quattro gare disputate, con le nette vittorie 3-0 sulla Cechia prima e sull’Algeria poi e con il sofferto 3-2 sulla Polonia, dopo essere stata avanti 2-0 e infine il 3-0 sull’Egitto, le sue ambizioni frutto di un percorso preparatorio efficace e di un gruppo che vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e delle schiacciatrici Nicole Piomboni e Maria teresa Bosso: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata.

La nazionale italiana nelle prime quattro giornate ha giocato tre match e mezzo molto concreti ma i due parziali persi contro la Polonia hanno fatto suonare un campanello d’allarme in casa azzurra: qualche problema in ricezione e, di conseguenza, un calo repentino delle percentuali in attacco sono un segnale che qualcosa va ancora sistemato in campo perchè le sfide che attendono la squadra saranno ancora più complicate.

Oggi l’Italia si gioca qualcosa di importante: il primo posto nel girone preliminare che darebbe indubbi vantaggi nel prosieguo del cammino. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la Turchia che partiva con i favori del pronostico assieme alle azzurre ma ha incontrato tante difficoltà finora. Le turche, infatti, hanno perso due delle quattro sfide fin qui disputate, 0-3 con la Polonia e 2-3 ieri con la Cechia, riuscendo a battere 3-0 Egitto e Algeria come da programma. La squadra turca cercherà di fare punti contro l’Italia per evitare il quarto posto finale nel girone, mentre l’Italia con una vittoria con qualsiasi punteggio avrebbe la certezza del primo posto. Questa la rosa della formazione turca, allenata da Gökhan Durmaz. Alzatrici: Beril Çoban, Nisa Nur Yılmaz. Opposta: Beren Yesilirmak. Schiacciatrici: Liza Safronova, Defne Basyolcu, Eylul Durgun, Bianka Ilayda Mumcular. Centrali: Begum Kacmaz, Ezel Balık, Bilge Pasa. Liberi: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta e ultima sfida della fase preliminare delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Turchia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 5.00!