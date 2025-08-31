LIVE Italia-Olanda, FIPAV Cup 2025 in DIRETTA: ultima amichevole prima dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del terzo e ultimo match della FIPAV Cup Men Élite, con gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che, in vista dei Mondiali nelle Filippine che partiranno il 12 settembre, alle 18.00 di oggi affronteranno la nazionale di pallavolo dell’Olanda.

L’Italia, prima di affrontare l’appena citata Olanda, ha avuto a che fare già con due squadre: nel primo match, quello contro la Turchia, gli azzurri hanno giocato bene, concedendo tuttavia un parziale agli avversari, vincendo 3-1 (25-19, 31-29, 19-25, 25-16). Nel secondo incontro, disputato con la Germania, gli azzurri hanno giocato addirittura meglio, con una crescita fisica notevole, vincendo 3-0 (25-19, 25-16, 25-22).

Per quanto riguarda l’Olanda, nel corso del primo match della FIPAV Cup Men Élite la nazionale oranje ha perso 0-3 (16-25, 20-25, 12-25) proprio contro la Germania, mentre ieri ha battuto la Turchia 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-20). Per gli azzurri, che partono favoriti contro gli avversari, non sarà comunque una sfida semplice, visto che parliamo di una squadra che può mettere in difficoltà chiunque.

Il match di Torino, come detto, inizierà alle 18.00, con l’Italia di De Giorgi che si preparerà al meglio per l’inizio dei Mondiali che per gli azzurri avverrà il 14 settembre contro l’Algeria, match importantissimo visto che è fondamentale partire bene. Ovviamente, potrete seguire la partita intera grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, buon divertimento a tutti!