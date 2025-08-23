LIVE Italia-Montenegro, Europei pallanuoto U18 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano l’accesso in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Montenegro, Europei pallanuoto U18 2025, gli azzurrini sognano la finale.

La piccola nazionale U18 ha superato 11-6 la Spagna nei quarti di finale degli europei di categoria a Oradea (Romania) ed ora è dentro la zona medaglie. Tripletta di Alessandrini, doppiette di Trimarchi, Olivi e Porzio, un gol a testa per Di Corato e Chianese. La giovane Italia allenata da Christian Presciutti sfiderà oggi in semifinale il Montenegro che ha battuto per 21-11 la Francia: sfida in programma appunto oggi alle 19:00 locali, quando in Italia saranno le ore 18:00.

Nella partita contro la Spagna, gli azzurrini vanno in vantaggio 2-0 dopo appena due minuti grazie a Di Corato in extraplayer e al gol di Trimarchi; la Spagna si muova con Sanchez-Toril Monter, ma Trimarchi su penalty ristabilisce il +2 ad un secondo dal termine del primo quarto. Duplice scambio nella seconda frazione con Alessandrini che ribatte in due chance ai colpi di Sordo Santaolalla e Millan Martin: parziale di 5-3 alla fine del secondo quarto. Nella terza frazione doppietta di Olivi in superiorità numerica e il goal di Alessandrini in contrattacco portano gli azzurrini sull’8-3; la Spagna accorcia con Carrio Mandolini (8-4) e Hurtado Clopes (8-5) sull’uomo in più verso la fine della terza sirena. Gli iberici riducono ancora lo svantaggio nell’ultimo quarto con Soler Roizarena a siglare l’8-6. I talenti di Christian Presciutti tirano fuori tutto quello che hanno infilando tre goal in sequenza con Chianese e due volte Porzio. Uno strappo che vale il vantaggio massimo e l’ingresso alle semifinali.

I convocati. Atleti: Federico Trimarchi (Nuoto Catania), Angelo Filippo Sicali (CC Ortigia 1928/Ortigia Academy), Giorgio Marangolo (CC Ortigia 1928), Federico Castrucci e Mattia Di Corato (Roma Vis Nova), Emanuele Miraldi (CN Posillipo), Pasquale Porzio (Acquachiara Ati 2000), Antonio Chianese (RN Salerno), Fabrizio Dominici, Massimiliano Marchetti, Alberto Costanzo, Alessio Olivi e Diego Tresa (SS Lazio Nuoto), Giuseppe Alessandrini (SS Lazio Nuoto/Roma 2020) e Francesco Maffei (Onda Forte).

