LIVE Italia-Indonesia, Mondiali volley femminile U21 in DIRETTA: azzurrine in campo contro le padrone di casa dopo il caos Vietnam

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e le padrone di casa indonesiane. Alla Samator Healthporia Volleyball Hall di Surabaya, in Indonesia, dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile dove ieri è successo di tutto.

La FIVB infatti ha ufficialmente sanzionato il Vietnam a causa dell’utilizzo di “giocatori non conformi al regolamento” infliggendo una serie di 3-0 a tavolino alla formazione asiatica (25-0, 25-0, 25-0) per quasi tutte le partite sin qui giocate relative alla prima fase (tutte perse, tranne Portorico-Vietnam 1-3). Nel dettaglio quel “giocatori non conformi al regolamento” sembra andare a braccetto con quanto, di forte, dichiarato dalla ct della Serbia qualche giorno fa dopo la secca sconfitta contro le vietnamite: “Non ci siamo mai allenate in fase di preparazione contro squadre maschili…”.

Le azzurre hanno dunque cambiato rivale per ben tre volte ieri in vista degli ottavi di finale: prima doveva essere la Serbia l’avversaria della squadra italiana, poi, visto che il girone dell’Italia si incrociava con quello del Vietnam, la rivale delle azzurre è diventata Portorico e infine l’Indonesia, terza classificata del girone A dopo che al Vietnam hanno restituito la vittoria 3-1 contro Portorico, ottenuta senza l’ausilio del giocatore “incriminato”. Per l’Italia cambia tutto sommato poco: l?indonesia potrà contare sul tifo del pubblico di casa ma non appare in grado di impensierire più di tento le azzurre che dovranno avere pazienza perchè, come spesso accade con le formazioni asiatiche, la palla fatica a cadere al primo attacco.

L’Italia vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e delle schiacciatrici Nicole Piomboni e Maria teresa Bosso: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata. La nazionale italiana nel girone preliminare ha vinto quattro incontri, 3-0 con cechia, Egitto e Algeria e 3-2 con la Polonia, perdendo ieri l’ultima sfida contro la Turchia. Due partite che hanno preoccupato non poco in vista delle sfide decisive, prima fra tutte il possibile incrocio con la Cina nei quarti di finale venerdì: qualche problema in ricezione e, di conseguenza, un calo repentino delle percentuali in attacco sono un segnale che qualcosa va ancora sistemato in campo perchè le sfide che attendono la squadra saranno m olto complicate.

Dall’altra parte della rete oggi c’è l’Indonesia che nel girone preliminare ha ottenuto due vittorie contro tre sconfitte. Le padrone di casa hanno vinto a tavoliuno la sfida con il Vietnam, poi hanno battuto 3-1 il Canada e a seguire hanno subito tre sconfitte, 2-3 con portorico, 2-3 con la Serbia e ieri 0-3 con l’Argentina che ha vinto il girone. Questa la rosa della formazione indonesiana, allenata da Marcos Sugiyama. Alzatrici: Ajeng Nur Cahaya, Afra Hasna Nurhaliza. Opposta: Pascalina Mahuze. Schiacciatrici: Gendis Azzahra Dwi Febyane, Junaida Santi, Syelomitha Afrilaviza Wongkar, Kadek Diva Yanti Putri Ardiantana. Centrali: Rara Namira Maradanti, Chelsa Berliana Nurtomo, Fanny Geofanny Eka Chayaningtyas. Liberi: Indah Guretno Dwi Margiani, Zahwa Aliah Jasmien.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e le padrone di casa indonesiane, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 14.00!