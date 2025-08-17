LIVE Italia-Giappone, Mondiali volley femminile U21 in DIRETTA: c’è la finale, azzurrine per il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dei Mondiali di volley under 21 femminili tra Italia e Giappone. A Surayaba (Indonesia), le azzurrine vogliono completare l’opera dopo aver impressionato durante tutto l’arco del torneo iridato. Non bisognerà abbassare la guardia contro le nipponiche, sempre pericolose in questi appuntamenti internazionali.

Azzurrine che partiranno con i favori del pronostico dopo aver demolito in semifinale il Brasile. Serviranno ancora una volta i muri di Marchesini e Manfredini, le difese di squadra e le geometrie di Sassolini. La regista italiana dovrà cercare di essere ancora una volta varia e mai scontata per le avversarie. Gli attacchi di Bosso e Piomboni infine serviranno a minare le sicurezze difensive delle nipponiche.

Orientali che, come le azzurrine, sono arrivate all’ultimo atto della manifestazione dopo un cammino quasi immacolato. Le asiatiche tra fase a gironi ed eliminazione diretta hanno infatti smarrito soltanto tre parziali, superando nettamente ai quarti la Turchia per 3-0 ed in semifinale la Bulgaria con la stessa differenza set. Difesa, velocità ed inventiva le principali qualità delle nipponiche.

La finalissima dei Mondiali femminili under 21 di volley tra Italia e Giappone inizierà alle 14.00.