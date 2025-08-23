LIVE Italia-Francia, Mondiali volley U21 2025 in DIRETTA: si alza l’asticella per gli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, terzo incontro del gruppo D dei Mondiali U21 2025 di pallavolo maschile. A Jiangmen (Cina) prosegue la fase a gironi della rassegna iridata, competizione dedicata agli atleti under 21.

Si alza l’asticella per l’Italia che affronterà la temibile Francia. Entrambe le formazioni arrivano a questa partita a punteggio con 6 punti ciascuno e due vittorie nette. Gli azzurrini hanno esordito battendo l’Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22) superando poi con lo stesso punteggio anche l’Ucraina (25-20, 25-23, 28-26). La squadra transalpina prima non ha concesso alcun set alla Tunisia (25-20, 25-17, 25-16) e poi ha vinto in quattro contro l’Argentina (25-20, 22-25, 25-21, 25-19).

La squadra allenata da Vincenzo Fanizza quest’oggi cerca le prime importanti risposte in vista del prosieguo del torneo: la sfida con la Francia sarà il primo vero confronto di alto livello per gli azzurrini, che potranno già capire il proprio livello. Ai fini del raggruppamento questa partita potrebbe essere un vero e proprio spareggio per assicurarsi la prima posizione finale.

L’incontro tra Italia e Francia è in programma alle 14.00, orario italiano, le 20.00 locali. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!