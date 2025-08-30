LIVE Italia-Cechia, Mondiali volley U21 in DIRETTA: semifinale contro la rivelazione del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale dei Mondiali under 21 di volley maschile tra Italia e Cechia. A Jiangmen (Cina) gli azzurrini di coach Fanizza sfidano la squadra rivelazione del torneo per un posto in finale contro una tra Stati Uniti ed Iran. Il match inizierà alle 14.00 e chiuderà il programma del sabato cinese.

Dopo aver dominato il girone eliminatorio con 5 successi in altrettanti incontri gli azzurrini hanno superato di slancio la Corea del Sud agli ottavi, per poi avere la meglio per 3-1 sulla temibile selezione cubana. Ora in semifinale troveranno dall’altra parte della rete la sorprendente Cechia, ma la squadra di Fanizza ha le carte in regola per continuare la traversata verso la finalissima. Capitan Magliano e compagni suonano la carica. Servirà il miglior Mariani, che dovrà azionare le bocche di fuoco Barotto e Zlatanov, ed i centrali Pardo Mari e Taiwo.

I cechi hanno fatto la storia del volley del proprio paese raggiungendo per la prima volta la semifinale ai Mondiali under 21 grazie al successo per 3-1 contro la Polonia. Vittoria targata Brichta, autore di ben 20 punti, con capitan Pastrnak secondo scorer a quota 16 seguito dall’altro opposto Pitner (10). I centrali Cerny e Svoboda si sono fatti sentire a suon di muri, e proveranno ad alzare la saracinesca anche nella sfida agli azzurrini.

La seconda semifinale dei Mondiali under 21 di volley maschile tra Italia e Cechia inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!