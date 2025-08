LIVE Italia-Cechia, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: inizia l’avventura iridata delle azzurrine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indopnesia, di fronte Italia e Cechia. Tutto pronto a Surabaya, in Indonesia, dove dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile. Ventiquattro le nazionali partecipanti, divise in quattro gironi da sei, pronte a sfidarsi per la conquista del titolo iridato. Un torneo che promette spettacolo e che vedrà, secondo molti addetti ai lavori, l’Italia recitare il ruolo di favorita numero uno.

La squadra azzurra, guidata da Gaetano Gagliardi, arriva all’appuntamento iridato con le credenziali più solide, frutto di un percorso preparatorio efficace e di un gruppo che vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e della schiacciatrice Nicole Piomboni: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata.

La nazionale italiana ha dato segnali chiarissimi durante i test pre-Mondiale, superando Giappone (3-1), Brasile (3-0) e Turchia (3-0), tre avversarie di spessore che ritroverà nel corso del torneo. Le vittorie convincenti, ottenute con autorità e rotazioni ampie, hanno certificato la profondità e la qualità del gruppo azzurro, ma anche la possibilità di gestire bene i momenti chiave dei match, come dimostrato nella tirata terza frazione contro il Brasile (26-24).

Le azzurre hanno sconfitto in amichevole anche la Cechia che è allenata da Ondrej Marek e può contare su un gruppo piyuttosto compatto che potrebbe creare qualche grattacapo alle azzurre. Questa la rosa della formazione Ceca. Alzatrici: Anna Kalinová, Michaela Kopečková. Opposte: Caroline Formánková, Martina Pokorná. Schiacciatrici: Jana Dvořáková, Antonie Kelnárová, Lenka Prchalová, Bára Rejmanová. Centrali: Lucie Janská, Elen Jedličková, Aneta Valentová. Liberi: Justýna Nováková.

