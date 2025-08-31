LIVE Italia-Bosnia, Europei basket 2025 in DIRETTA: match decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bosnia, terzo partita per la nazionale di Gianmarco Pozzecco agli Europei di basket.

Una sfida importantissima in ottica qualificazione agli ottavi di finale e per il piazzamento nel girone. Infatti gli azzurri si sono sbloccati ieri con un successo pesantissimo contro la Georgia (78-62), dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia. Non è stata una partita facile contro i georgiani e a fare la differenza è stato il parziale ad inizio ultimo quarto, con protagonisti soprattutto Saliou Niang e Momo Diouf.

Dall’altra parte c’è una Bosnia che ha perso nettamente contro la Spagna ieri sera per 88-67. Una brutta prestazione da parte dei bosniaci, che ora si trovano quasi spalle al muro ed obbligati a vincere per tenere vivo il sogno qualificazione agli ottavi.

In questo momento il gruppo C è comandato dalla Grecia a punteggio pieno, poi ci sono Italia, Georgia, Spagna e Bosnia con una vittoria e con Cipro fanalino di coda a zero. Un successo oggi praticamente darebbe la certezza della qualificazione agli ottavi per gli azzurri e con ogni probabilità anche la possibilità di chiudere sicuramente tra le prime tre.

La palla a due del match Italia-Bosnia, sfida valevole per gli Europei di basket, sarà in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!