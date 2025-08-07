LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre GPM impegnativi prima del circuito finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Polonia 2025. L’ottantaduesima edizione della corsa a tappe polacca è un delicato test in preparazione all’ultimo Grande Giro, la Vuelta di Spagna. Al termine delle prime tre tappe, il leader della classifica è il francese Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), vincitore della seconda frazione.

Ieri invece, nell’arrivo in volata della terza tappa, è stato il britannico Ben Turner (Ineos Grenadiers) ad anticipare tutti. Oggi il percorso è più mosso, si partirà da Rybnik e si arriverà a Cieszyn dopo 201.4 chilometri. La quarta tappa si apre con un lungo tratto pianeggiante che porterà sulla prima salita di giornata, Przelecz Przegibek (4,1 km ad una pendenza media del 5,7% di pendenza media).

Dopo altri trenta chilometri verrà affrontato il GPM di seconda categoria di Orle Gniazdo (2 km al 7,9% di pendenza media), prima dell’ultima salita, la più dura, il Przelecz Salmopol, con i suoi 5,2 km al 5,9% di pendenza media. Successivamente i corridori passeranno per la prima volta il traguardo di Cieszyn, iniziando gli ultimi tre giri nel circuito finale.

Vedremo se lo strappo di Cieszyn (700 metri al 3,9%), da affrontare come detto quattro volte, sarà decisivo per la vittoria finale. La quarta frazione del Giro di Polonia inizierà alle ore 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della frazione dalle 14.30 per non perdervi neanche un aggiornamento. Buon divertimento!