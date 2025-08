LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi cerca risposte verso la Vuelta, tanti italiani presenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Polonia 2025. 198.9 km da Wroclaw a Legnica totalmente piatti per una frazione che strizza decisamente l’occhio alle ruote veloci presenti nella manifestazione. Diversi anche gli italiani al via con Antonio Tiberi che cerca risposte in ottica Vuelta. A caccia ti tappe i veterani Diego Ulissi e Davide Formolo.

Davvero poco da dire sul piano altimetrico, con un solo GPM, se così si può chiamare, posto ad una quindicina di km dal traguardo. La salita di Prochowize misura 1.3 km ed offre una pendenza media dell’1,6%. Praticamente un cavalcavia. Ben tre invece gli sprint intermedi: Kąty Wrocławski dopo 18.1 km, Środa Śląska dopo 45.5 km, ed infine Polkowice dopo 139.6 km.

Numerosi gli sprinter di calibro internazionale che animeranno le volate del Giro di Polonia. Uno su tutti l’olandese Olav Kooij (Team Visma – Lease a Bike), con l’olandese Casper van Uden (Team Picnic PostNL) ed il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) principali avversari. Giocheranno d’esperienza il colombiano Fernando Gaviria (Movistar Team), Elia Viviani (Lotto) e l’irlandese Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale). Per quel che riguarda la classifica generale invece tra i favoriti lo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), il belga Maxim van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe) e l’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

La prima tappa del Giro di Polonia inizierà alle 12.05.