LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: terreno ondulato, possibili sorprese

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Polonia 2025, la Bukowina Resort-Bukowina Tatrzańska di 147,5 chilometri. La corsa è arrivata allo sprint finale, saranno infatti le ultime due giornate di gara a designare il nome del vincitore e a dipanare i nodi di una classifica ancora molto corta.

Matthew Brennan si è imposto di prepotenza nella frazione di ieri, la Katowice-Zakopane di 206.1km. Il corridore britannico della Team Visma | Lease a Bike è piombato sul traguardo a velocità doppia rispetto ai rivali e ha preceduto il connazionale Ben Turner della INEOS Grenadiers e Andrea Bagioli della Lidl-Trek. L’Italia ha completato la sua splendida giornata piazzando quattro atleti nella Top 10. Il transalpino Paul Lapeira della Decathlon AG2R La Mondiale Team difende il primato con otto secondi di vantaggio sul monegasco Victor Langellotti della INEOS Grenadiers e dodici sullo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG. Il primo degli italiani, a dodici secondi dal leader, è Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious.

Il gruppo, prima della decisiva prova contro il tempo, si cimenta con un’impegnativa tappa in circuito che potrebbe modificare in maniera importante la conformazione della graduatoria. I corridori affrontano per tre volte ciascuna il muro di Harnaś, prima categoria di 1,8 chilometri al 7,9%, e il muro di Bukovina, prima categoria di 2,5 chilometri all’8%. L’arrivo propone la scalata agli 894 metri di Bukowina Tatrzańska, asperità di 1,8 chilometri al 7,5%.

Sembra lecito attendersi la battaglia tra gli uomini di classifica. Chi sa di essere sfavorito nella cronometro conclusiva farà di tutto per cercare di avvantaggiarsi sui diretti rivalli. Nel novero dei favoriti di giornata rientrano Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious, lo statunitense Brandon McNulty e lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG, lo statunitense Matthew Riccitello della Israel – Premier Tech. La INEOS Grenadiers proverà a giocarsi le proprie carte con il monegasco Victor Langellotti, la Red Bull – BORA – hansgrohe farà lo stesso con il neozelandese Finn Fisher-Black.

Vedremo chi taglierà il traguardo per primo e che tipo di variazioni potrà subire la classifica generale prima della decisiva cronometro di domani. La sesta frazione partirà alle ore 12:50 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Gli aggiornamenti inizieranno alle ore 14:30. Segui con noi la penultima tappa del Giro di Polonia 2025 per non perderti le fasi salienti della corsa. Buon divertimento!