LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Antonio Tiberi sogna la rimonta con la cronometro decisiva

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima prova a cronometro che chiude il Giro di Polonia 2025, si parte dalla cittadina di Wroclaw e si percorrono 12,5 chilometri fino a giungere al traguardo di Wieliczka!

Antonio Tiberi ha saputo disputare una bella serie di tappe, concluse costantemente nei migliori 5 all’arrivo ed è riuscito ad inserirsi nella lotta per la vittoria della corsa a tappe polacca. Quest’ultima ha offerto non poche sorprese nella tappa numero sei, che ha visto imporsi il monegasco Victor Langellotti in volata su Brandon McNulty con 3° l’iberico Bilbao. L’azzurro piazzandosi 5° ha potuto così recuperare un’eternità sull’ex leader Paul Paleira, giunto all’arrivo con un fardello di 6’24” e quindi tagliato fuori da tutti i giochi di vittoria.

Tiberi dovrà sfoggiare la migliore gara a cronometro della carriera e sperare che basti per sopravanzare i due rivali (soprattutto McNulty) che ha di fronte. Guida infatti Langellotti con il tempo totale di 24:56.19, secondo a 0:07 c’è l’USA McNulty, grande favorito, mentre Tiberi si trova 3° a +0:20 tallonato dall’elvetico Christen a +0:21. Anche Bilbao e Majka sono in lotta a +0:24 di disavanzo. Proveranno a chiudere tra i migliori 10 della corsa a tappe anche Bettiol (7° a +0:28), Sobrero, Zana e Frigo tutti appaiati a +0:29 da Langellotti!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della cronometro finale di 12,5 chilometri del Giro di Polonia da Wroclaw a Wieliczka. La gara scatterà alle 13:30 e OA Sport vi offrirà la cronaca minuto per minuto dalle ore 14:30.