LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli e Tara Dragas nelle qualificazioni con palla e cerchio

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 che si disputano a Rio de Janeiro in Brasile. Si apre la rassegna iridata, l’evento agonistico più importante della stagione post-olimpica che va in scena scena nella città olimpica verdeoro, per la prima volta nella storia. Si preannuncia grande spettacolo lungo i cinque giorni di gara, dove l’Italia punta ad essere protagonista con le sue stelle dopo aver già ben figurato agli Europei e nelle varie tappe di Coppa del Mondo.

Le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni delle individualiste, preludio alla finale del concorso generale individuale prevista per venerdì 22 agosto: Sofia Raffaeli e Tara Dragas saranno tra le pretendenti alle medaglie, fronteggiando le altre big del panorama internazionale. Si inizia oggi, mercoledì con la prima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste, che si cimenteranno con palla e cerchio. Si proseguirà domani, giovedì con la seconda metà del turno preliminare, dove le individualiste si cimenteranno tra nastro e clavette. Venerdì 22 agosto si assegneranno le prime medaglie in occasione della finale dell’all-around individuale, mentre sabato 23 agosto sarà riservato al concorso generale per gruppi. Domenica la grande conclusione con tutte le finali di specialità (prove non previste ai Giochi).

L’Italia punta a essere grande protagonista: Sofia Raffaeli ha vinto due gare di Coppa del Mondo in questa stagione sul giro completo e punta a confermarsi sul podio iridato dopo il trionfo del 2022 (prima azzurra a riuscire nell’impresa) e l’argento del 2023; Tara Dragas si è messa in mostra con un sigillo di specialità in Coppa del Mondo e potrebbe essere la grande outsider

