LIVE F1, GP Olanda 2025 in DIRETTA: riparte il duello tra Norris e Piastri, Ferrari per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort si torna ufficialmente in azione dopo tre weekend di riposo assoluto. Chi sarà in grado di togliersi la ruggine di dosso nel migliore dei modi? Lo scopriremo sin da oggi con la prima fondamentale giornata di lavoro sulla tecnicissima pista che si affaccia sul Mare del Nord.

Con la tappa del Gran Premio di Olanda si scriverà un nuovo capitolo dell’avvincente lotta per il titolo tutta in casa McLaren. Oscar Piastri rimane ancora in vetta alla classifica generale con 284 punti, contro i 275 del vicino di box Lando Norris. Appena 9 lunghezze che separano i piloti del team color papaya. Anche la pista che si affaccia sul Mare del Nord sarà contraddistinta da questo duello, con una MCL39 che, tanto per cambiare, sarà ancora la vettura da battere.

Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà alle ore 12.30 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno andrà in scena alle ore 16.00. Due ore di lavoro per capire chi tra Ferrari, Mercedes e Red Bull potrà sfidare il duo di Woking. Per quanto visto prima della pausa estiva, la coppia color papaya appare assolutamente di un altro pianeta, mentre alle loro spalle molto bolle in pentola. In casa Ferrari, inoltre, c’è la necessità di cancellare la tappa dell’Hungaroring. Charles Leclerc e Lewis Hamilton avevano concluso la prima parte di campionato con il morale sotto i tacchi. La SF-25 aveva nuovamente “tradito” i due piloti, con l’inglese che era decisamente avvilito con un feeling mai nato. Il team principal Frederic Vasseur parla con fiducia in occasione della tappa olandese, ma la pista sarà dello stesso tenore?

Il venerdì del Gran Premio d’Olanda scatterà alle ore 12.30 con la prima sessione di prove libere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula sul tracciato di Zandvoort. Buon divertimento!