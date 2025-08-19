LIVE Errani/Vavassori-Rybakina/Fritz, US Open 2025 in DIRETTA: i campioni in carica sfidano due grossi calibri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del tabellone di doppio misto degli US Open 2025 tra Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e la coppia kazako/USA formata da Elena Rybakina e Taylor Fritz. In caso di vittoria gli azzurri sfiderebbero la coppia mista vincitrice del match tra Williams e Reilly Opelka opposti a Karolina Muchova e Andrey Rublev.

Comincia l’ultimo Slam della stagione! Gli azzurri sono campioni in carica dello Slam newyorchese, ma complici le nuove discutibili regole del torneo di doppio misto USA, non sarebbero potuti entrare direttamente in tabellone principale. Sono quindi stati invitati dagli organizzatori, che hanno giustamente dato la possibilità alla coppia romagnola torinese emiliana di poter quantomeno provare a difendere il prestigioso titolo del 2024. ERRANI/VAVASSORI hanno vinto il Roland Garros!

Poco meno di 365 giorni fa infatti l’Italia sollevava per la prima volta nella storia un trofeo di doppio misto in uno Slam, una delle tante prime volte tinte d’azzurro della passata stagione. Tuttavia, oggi è durissima poiché di fronte ci sono due servizi tra i migliori dei rispettivi circuiti. Rybakina è tornata ad esprimere quel tennis che l’ha portata a vincere WImbledon, mentre Fritz qui difende la finale ed è sempre più un top 4, soprattutto se si parla di cemento outdoor.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e Elena Rybakina e Taylor Fritz. Si gioca nella serata italiana a partire dalle 0re 17:00. Vi aspettiamo!