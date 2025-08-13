LIVE Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche opposte a due singolariste ostiche negli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Linette/Tauson, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo di doppio del WTA Cincinnati 2025. Le azzurre a caccia della seconda vittoria nell’Ohio, l’obiettivo è quello di aggiungere un altro mattoncino al fine della conquista del quinto torneo del 2025.

La coppia olimpionica sta disputando una fantastica stagione, impreziosita dai successi di Doha, Roma, Berlino e soprattutto Parigi. Codesti risultati hanno portato le giocatrici nostrane in vetta alla Race 2025, il traguardo delle Finals di Riad si avvicina sempre di più.

L’esordio sul cemento di Cincinnati è stato convincente, vittoria in due set ai danni di Danilovic/Potapova con il punteggio di 6-3, 7-6, buone sensazioni racimolate su quella che è la superficie meno congeniale alla toscana e all’emiliana.

Quest’oggi la sfida con la polacca Magda Linette e la danese Clara Tauson, tenniste che occupano la 40° e la 15° posizione nel ranking del singolare ma che non hanno un’elevata esperienza e intesa nel campo del doppio.

Le avversarie di Sara e Jasmine hanno deciso di condividere per la prima volta la stessa metà campo nel corrente torneo, aggiudicandosi il primo turno al super tie-break contro Nicholls/Mihalikova (4-6, 6-2, 10-7). Errani e Paolini partono decisamente favorite, in virtù anche del fatto che le rivali devono giocare in giornata le partite del singolare, le quali potrebbero incidere sul dispendio delle energie.

Il match odierno è fissato come quarto sul campo 10 a partire dalle 18:00, dopo la prosecuzione di Guo/Panova-Muhammad/Schuurs (6-1, 0-3), Mertens/Kudermetova-Krejcikova/Ostapenko e Perez/Kichenok-Baptiste/Pegula.

OA Sport vi offre la Diretta Live scritta di Errani/Paolini-Linette/Tauson, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo di doppio del WTA Cincinnati 2025. Aggiornamenti costanti punto per punto caratterizzeranno la Diretta, vi aspettiamo!