LIVE Errani/Paolini-Krejcikova/Ostapenko, WTA Montreal 2025 in DIRETTA: impegno complesso per le campionesse olimpiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di doppio del WTA 1000 di Montreal (CAN) che vede di fronte Sara Errani e Jasmine Paolini e Krejcikova/Ostapenko per un posto in quarti di finale!

Le prestigiose rivali sono molto temibili su questa superficie per le azzurre, che hanno superato il primo ostacolo e che adesso vogliono continuare il loro percorso. Quest’ultimo che sarebbe in qualche modo consolativo per Jasmine Paolini, che fatica ormai da mesi a portare a casa vittorie dopo il successo di Roma.

Partita importante anche per la race, visto che le azzurre militano al momento in seconda posizione e che, vincendo oggi, salirebbero a 5000 punti e si piazzerebbero sicuramente davanti a Siniakova/Townsend, che guidano la classifica che incoronerà le 8 coppie delle WTA Finals.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di doppio del WTA 1000 di Montreal (CAN) che vede di fronte Sara Errani e Jasmine Paolini e Krejcikova/Ostapenko: si gioca alle ore 18:30, vi aspettiamo!