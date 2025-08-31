LIVE Errani/Paolini-Kessler/Stearns, US Open 2025 in DIRETTA: impegno ostico per le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del torneo di doppio femminile agli US Open 2025 tra Jasmine Paolini/Sara Errani e Peyton Stearns e McCartney Kessler. Impegno ostico per le campionesse olimpiche, su una superficie che spesso ha dato loro problemi, relativamente ai propri schemi di gioco molto funzionali alla terra battuta.

Le due azzurre hanno iniziato il loro cammino nella Grande Mela, affrontando e sconfiggendo la coppia formata dalla francese Lois Boisson e dalla tedesca Tatjana Maria col punteggio di 6-3 7-5. Solita impostazione delle due tenniste tricolori: Errani a organizzare la strategia, venendo a giocare splendidamente nei pressi della rete; Paolini a fare legna da fondo, facendo valere le sue qualità tecniche e fisiche.

Le prossime avversarie saranno delle specialiste del cemento, ben dotate tecnicamente e molto potenti al servizio. Sarà un aspetto da curare in maniera particolare, perché potrebbe fare la differenza. Stearns e Kessler hanno prevalso nel primo round contro la rumena Sorana Cirstea e la russa Anna Kalinskaja con lo score di 7-5 6-4.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del torneo di doppio femminile agli US Open 2025 tra Jasmine Paolini/Sara Errani e Peyton Stearns e McCartney Kessler: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita delle azzurre è in programma sul Grandstand e sarà la seconda, preceduta dal confronto di doppio maschile tra Etcheverry/Carabelli e Arends/Johnson (inizio ore 17.00 italiane). Buon divertimento!