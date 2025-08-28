LIVE Errani/Paolini-Boisson/Maria, US Open 2025 in DIRETTA: inizia la caccia al n.1 del ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Boisson/Maria, partita valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile degli US Open 2025. Partita da non sottovalutare per la coppia azzurra che partirà con i favori del pronostico sul duo franco-tedesco, alla prima esperienza insieme.

Sara Errani e Jasmine Paolini arrivano all’ultimo Slam dell’anno da seconda forza del seeding ma da primatiste della race to Riyadh. A partire da questo torneo le due azzurre potranno far partire la caccia al n.1 del ranking mondiale: al momento sia Errani che Paolini occupano la quarta posizione con 6545 punti. In vetta al ranking c’è Taylor Townsend con 1405 lunghezze di vantaggio sulle azzurre.

La coppia italiana è reduce dalla semifinale del WTA 1000 di Cincinnati: nell’ultimo torneo disputato le azzurre hanno sconfitto Danilovic/Potapova, Linette/Tauson e Stearns/Vondrousova prima di arrendersi a Guo/Panova. Dall’altra parte della rete ci saranno Lois Boisson, rivelazione in singolare del Roland Garros, e Tatjana Maria. La francese e la tedesca sono al primo torneo insieme, a causa sia del recente exploit della prima che della scarsa attitudine in doppio della seconda, la quale non vince una partita in questa specialità dagli US Open 2023 quando giocò insieme ad Aranxta Rus.

La partita è la quarta in programma sul campo 13 a partire dalle 17.00, orario italiano, dopo Lumsden/Ninomiya-Gleason/Martins, Parks/Yastremska-Birrell/Gadecki e Siniakova/Townsend-Kichenok/Sutjadi. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Boisson/Maria con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!