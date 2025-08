LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA: l’Italia spera in Ciccone, Del Toro favorito?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Classica di San Sebastian 2025, corsa in linea di 211,4 chilometri. La celebre gara spagnola è uno degli appuntamenti tradizionali nel percorso di avvicinamento dei corridori all’appuntamento di fine mese, la Vuelta di Spagna.

Il Tour de France è stato definitivamente archiviato con il quarto trionfo in terra francese di Tadej Pogacar. I corridori hanno già spostato il mirino sulla terza grande corsa a tappe dell’anno e puntano, attraverso i vari test di avvicinamento, a migliorare la propria condizione. Doveroso sottolineare che ogni eventuale successo rimpingua poi il proprio palmares personale e quello della squadra.

La gara propone, come sempre, un tracciato piuttosto movimentato con partenza e arrivo a Donostia (il nome basco di San Sebastian). I corridori iniziano le loro fatiche con le salite di Andazarrate, Urraki e Alkiza. La corsa entra nel vivo nella parte finale con le scalate dello Jaizkibel,7,9 chilometri al 5,6% di pendenza media, ed Erlaitz,3,8 chilometri al 10,6%.

Quando mancheranno solamente otto chilometri al traguardo lo strappo di Murgil-Tontorra, 2,1 chilometri al 10,1% di pendenza media, potrebbe rivelarsi il trampolino di lancio decisivo per il successo.

La UAE Team Emirates-XRG è, senza dubbio, la dominatrice assoluta della stagione in termini di vittorie e anche in quest’occasione potrebbe recitare la parte del leone. Sembra lecito assegnare il ruolo di primo favorito ad Isaac Del Toro. Il messicano, esploso in maniera prepotente al Giro d’Italia poi perso in extremis, è corridore che trova il suo habitat naturale in scenari da classica, pronto a scattare sugli strappi con pendenze elevate e abbastanza veloce da poter dir la sua nello sprint di un gruppo ristretto. Rientra alle corse Juan Ayuso. La rinuncia del fenomeno sloveno alla Vuelta ha modificato le strategie della formazione emiratina, che ha scelto di rilanciare il corridore iberico affidandogli il ruolo di capitano insieme a Joao Almeida. Ayuso rientra in gara dopo la sfortunata partecipazione al Giro d’Italia e ha tutta la voglia del mondo di ripartire in grande stile, consapevole però che l’appuntamento odierno e il prossimo Giro di Polonia saranno i test attraverso cui rifinire la condizione in vista di fine mese. Non possono però essere assolutamente sottovalutati nomi di assoluto spessore come il britannico Oscar Onley della Team Picnic PostNL, il fuoriclasse sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe, i francesi Romain Gregoire della Groupama-FDJ e Lenny Martinez della Bahrain-Victorious.

L’Italia affida gran parte delle proprie speranze a Giulio Ciccone. Lo scalatore abruzzese riparte dopo la sfortunata partecipazione alla Corsa Rosa, conclusa con il ritiro dopo la tappa di Nova Gorica. L’alfiere della Lidl-Trek è corridore in grado di esprimere il meglio di sé nelle classiche, nel suo 2025 brilla il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi. La naturale aspirazione di un rientro da protagonista deve però fare i conti con una condizione atletica che non potrà, ovviamente, essere ancora perfetta e con le naturali difficoltà nel ritrovare rapidamente il ritmo gara. Da seguire con grande attenzione in casa Italia le prove di Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious, di Giulio Pellizzari della Red Bull – BORA – hansgrohe e del duo Christian Scaroni-Simone Velasco della XDS Astana Team.

I candidati al successo finale sono pronti a sfidarsi in un duello fino all’ultimo centimetro, le emozioni non mancheranno. La gara inizierà alle ore 11:27 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale. Segui con noi la Classica di San Sebastian 2025 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!