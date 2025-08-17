LIVE Classica di Amburgo 2025 in DIRETTA: Jonathan Milan cerca il colpo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Classica di Amburgo 2025, corsa facente parte del calendario del WorldTour di ciclismo. La città portuale tedesca è pronta ad ospitare una ricca cerchia di velocisti, presente anche l’italiano Jonathan Milan.

207,4 i km da percorrere, si parte dalla piccola cittadina di Buxtehude. Primi 66 km caratterizzati dalla pianura, presente una leggerissima ascesa al km 30 a Rosengarten. Dopodiché i corridori varcheranno la soglia del circuito di Amburgo, il quale andrà ripetuto tre volte. Da qui il percorso rimane fedele alla pianura, anche se con qualche falsopiano e con l’unica asperità di rilievo da scalare, il Waseberg (0.7 km al 9.1%). Esso verrà affrontato per ben cinque volte dal gruppo, precisamente ai km 90, 129.5, 140.6, 180.3 e 191.3. Ultimi 16 km scorrevoli, la volata rimane lo scenario più plausibile, ma occhio a non sottovalutare azioni di disturbo che potrebbero tramutarsi in fuga.

Il favorito numero 1 alla vittoria odierna è il friulano Jonathan Milan. Il corridore della Lidl – Trek giunge in splendida forma alla Classica di Amburgo, in virtù dei due successi al Tour de France e annessa classifica a punti. Le principali insidie dell’azzurro potrebbero essere il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), l’australiano Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), vincitore della 20° tappa al Tour de France, e i belgi Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike), quest’ultimo proveniente da uno straordinario trionfo sugli Champs-Élysées nell’ultima frazione della Grande Boucle.

La corsa prenderà il via alle ore 12:10, gli aggiornamenti partiranno dalle ore 14:30.