LIVE Canoa velocità, Mondiali 2025 in DIRETTA: Tacchini/Casadei e Burgo/Freschi si giocano una medaglia

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2025. L’Idroscalo di Milano ospita soltanto finali nella mattinata lombarda, con gli azzurri a caccia delle ultime opportunità di medaglia in questa rassegna iridata. Ben 11 le finali in programma a partire dalle 10.04 per un gran finale che promette spettacolo.

Si partirà dal C1 200 femminile con Olympia Della Giustina che vuole coronare il suo ottimo Mondiale con una bella prestazione. Restando in tema azzurro poco più tardi sarà la volta del VL2 200 femminile in cui Veronica Biglia proverà a dare il tutto per tutto dalla corsia 8. Nel KL2 200 maschile Christian Volpi va a caccia del podio sfidando i favoriti Phillipson (GBR) e Martlew (NZL).

Nella seconda metà della mattinata dedicata alle ultime finali l’Italia calerà le proprie carte principali. Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, dopo il brillante ripescaggio puntano al podio spinti dal pubblico meneghino. Chance di medaglia anche nel K2 500 maschile con l’imbarcazione condotta da Samuele Burgo e Tommaso Freschi. Manifestazione che si chiuderà con le finali del K2 500 femminile e del C4 500 femminile.

L’ultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2025 inizierà alle 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!