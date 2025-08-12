LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Pel, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il doppio azzurro esordisce in Ohio per fare strada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bolelli/Vavassori-Lammons/Pel, incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la vittoria dell’ATP di Washington, la coppia azzurra non ha rispettato le aspettative in quel di Toronto, uscendo di scena al primo turno. Quest’oggi comincia l’avventura nell’Ohio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori puntano in alto.

La coppia testa di serie numero sei, nonché numero uno d’Italia, affronta oggi quella formata dallo statunitense Nathaniel Lammons e dall’olandese David Pel. I tennisti nostrani sono chiamati alla vittoria, sia per la superiorità tecnica che per la differenza d’intesa accumulata. Simone ed Andrea sono una coppia di livello da ormai parecchi anni ed insieme hanno raggiunto ben tre finali Slam, seppur mai trionfando. Lammons e Pel, invece, non hanno mai condiviso la stessa metà campo, quest’oggi sarà la prima volta. L’americano si separa provvisoriamente dal connazionale Jackson Withrow.

La partita odierna sarà anche importante ai fini delle sensazioni in ottica US Open. Bolelli e Vavassori vogliono arrivare pronti all’ultimo appuntamento Major stagionale, dopo aver sfiorato la vittoria all’Australian Open, primo dei due Slam cementati.

Il match di cui vi proporremo la Diretta prenderà il via alle ore 17:00; sarà il primo del programma del campo dieci. La coppia vincitrice se la dovrà vedere agli ottavi di finale con gli statunitensi Robert Cash e James Tracy.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale di Bolelli/Vavassori-Lammons/Pel, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Cincinnati. Buon divertimento, vi aspettiamo!