LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il doppio azzurro punta ai quarti di finale sul cemento dell’Ohio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di doppio tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e gli americani James Tracy e Robert Cash, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio la coppia tricolore mette nel mirino l’approdo ai quarti, per proseguire nell’avventura e soprattutto acquisire sempre più certezze.

Non è stata finora una stagione semplice per i due tennisti nostrani. Qualche acciacco fisico ne ha minato le prestazioni e i riscontri non sono stati quelli che ci si aspettava. In vista dell’ultimo Slam della stagione, gli US Open a New York, si vuol cambiare di passo in modo anche da confermare la propria presenza a Torino tra le coppie del Master di fine anno in Italia.

Inoltre, Bolelli e Vavassori aspirano a un ruolo di primo piano in vista delle finali di Coppa Davis e la conquista del posto, in tal senso, passa anche da queste partite in cui il proprio standard viene messo a dura prova. Tracy e Cash conoscono bene le condizioni di gioco sul cemento americano e cercheranno di sfruttare questo vantaggio nella sfida odierna.

La partita dei due azzurri è prevista sul Champions' Court ed è la terza del programma il cui inizio è fissato alle 17.00 italiane.