LIVE Belgio-Polonia, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: ottavo di finale incertissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Polonia, partita valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di pallavolo femminile 2025. Secondo giorno di incroci della fase ad eliminazione diretta all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok (Thailandia). Quest’oggi spazio alle partite inserite nel quarto di finale delle campionesse olimpiche: Italia-Germania alle 12.00 e Belgio-Polonia alle 15.30.

La sfida tra Polonia e Belgio, rispettivamente la prima classificata del gruppo G e la seconda del gruppo B, promette grande spettacolo. La nazionale polacca parte con i favori del pronostico ma dovrà fare attenzione a non lasciarsi sorprendere dalla squadra belga, che ha già dimostrato nella fase a gironi di poter fare male.

La Polonia ha completato a punteggio pieno il girone anche senza convincere a pieno: la squadra allenata dal CT italiano Stefano Lavarini ha sconfitto 3-1 sia il Vietnam (23-25, 25-10, 25-12, 25-22) che il Kenya (25-17, 15-25, 25-15, 25-14) per poi battere in rimonta la Germania. Le due formazioni europee hanno dato vita ad una battaglia bellissima vinta dalle polacche 21-25, 25-15, 19-25, 28-26, 19-17 che ha stabilito le sorti del raggruppamento.

Il Belgio ha impressionato maggiormente nella fase a gironi in cui ha chiuso con due vittorie, entrambe nette, ed una sconfitta. La formazione belga, trascinata dalle giocate della propria stella Britt Herbots, ha battuto 3-0 sia Cuba (25-23, 25-14, 25-11) che la Slovacchia (25-19, 25-17, 25-18) guadagnandosi così l’accesso agli ottavi ancor prima della sfida con l’Italia. Contro le campionesse olimpiche le “Yellow Tigers” hanno ben impressionato sfruttando il passaggio a vuoto delle azzurre nel terzo set prima di arrendersi al quarto

Le due nazionali si sono affrontate nel corso della prima settimana della Nations League 2025: lo scorso 8 giugno la Polonia si è imposta nettamente per 3-0 (25-11, 25-15, 27-25) ma nessuna delle due formazioni era al completo. L’incontro odierno è in programma alle 15.30 all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Polonia-Belgio con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!