LIVE Atletica, Finali Diamond League Zurigo 2025 in DIRETTA: ultimo test pre-Mondiale per Fabbri e Furlani

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Finali Diamond League 2025 in programma a Zurigo in Svizzera. Le finali di Diamond League si aprono a Zurigo con tre azzurri pronti a lasciare il segno già nella prima giornata di gare. Sul palcoscenico della Sechseläutenplatz, nel cuore della città svizzera, si apre lo spettacolo con il “city event” dedicato al getto del peso.

Il riflettore principale è puntato su Leonardo Fabbri, campione in carica e uomo da battere dopo una stagione di altissimo livello. Il gigante dell’Aeronautica arriva con il biglietto da visita del 22,82 di Caorle, miglior misura italiana dell’anno, e cinque gare oltre i ventidue metri. Dopo i due secondi posti ottenuti a Chorzow e Losanna, l’obiettivo è ritrovare quella consistenza che l’ha portato al trionfo nella finale del 2023 a Bruxelles, con lo storico 22,98 che ancora oggi rappresenta il record nazionale. L’avversario più temibile sarà lo statunitense Joe Kovacs, che con i suoi 22,48 è rimasto fuori dai giochi ai Trials USA ma resta un due volte campione della Diamond League (2022 e 2023). A insidiare la coppia di testa, altri nomi pesanti: Otterdahl e Piperi dagli Stati Uniti, il giamaicano bronzo olimpico Campbell, il neozelandese Walsh.

Non meno acceso il duello sulla pedana del salto in lungo: qui si presenta Mattia Furlani, iridato indoor, che insegue il primo trionfo in carriera nel circuito dei diamanti. Per riuscirci dovrà superare un parterre d’élite, guidato dal greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico e mondiale, e dal duo giamaicano composto da Wayne Pinnock e Carey McLeod. Attenzione anche all’australiano Adcock e all’idolo di casa Simon Ehammer, pronti a dare spettacolo in una disciplina che promette equilibrio e salti di qualità assoluta. Infine, giornata anticipata per l’asta femminile, riprogrammata al mercoledì per il rischio pioggia previsto giovedì. In pedana ci sarà Roberta Bruni, primatista italiana, che dovrà confrontarsi con un cast stellare guidato dalle statunitensi Katie Moon, campionessa olimpica e mondiale, Sandi Morris ed Emily Grove, senza dimenticare la svizzera Moser e la slovena Sutej.

Non sarà solo l’Italia a catalizzare l’attenzione nella prima giornata: a Zurigo va in scena infatti uno dei momenti più suggestivi dell’intera rassegna, con cinque discipline tecniche allestite in pieno centro città, davanti alla celebre Opera House di Sechseläutenplatz. Il protagonista più atteso è senza dubbio Mondo Duplantis, primatista mondiale dell’asta, che va a caccia del quinto titolo consecutivo in Diamond League. Spettacolo annunciato anche nell’alto femminile, dove si rinnova la rivalità tra la campionessa olimpica Yaroslava Mahuchikh e l’australiana Nicola Olyslagers, già avversarie in numerose finali internazionali.

Il resto dei verdetti verrà scritto il giorno successivo, giovedì sera, nello storico Letzigrund Stadion, teatro di un programma densissimo che assegnerà gli altri 27 trofei. Sui 200 metri maschili il pubblico attende la sfida tra Noah Lyles, oro olimpico e dominatore delle ultime edizioni, e Letsile Tebogo, nuovo talento dello sprint alla ricerca del primo trionfo in carriera nel circuito. Lyles, in caso di successo, stabilirebbe un record con il sesto titolo Diamond sulla distanza. Grande attesa anche per la campionessa olimpica e già regina della Diamond League Julien Alfred, che si schiererà nei 100 metri femminili, mentre sugli 800 metri sarà Emmanuel Wanyonyi a difendere la sua leadership stagionale. Nei 400 ostacoli occhi puntati sull’olandese Femke Bol, chiamata a confermare un dominio che dura ormai da diverse stagioni.

Il giovedì vedrà anche il ritorno di Neeraj Chopra, campione olimpico del giavellotto, deciso a riconquistare la Diamond Trophy, e la tentazione di scrivere la storia da parte di Valarie Allman, lanciatrice del disco pronta a firmare il suo quinto titolo consecutivo. Zurigo, ancora una volta, si prepara a celebrare l’atletica mondiale nella sua veste più spettacolare: tra pedane in piazza e gare nello stadio, le due giornate promettono un concentrato di rivalità, campioni e sogni di gloria.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata delle Finali Diamond League 2025 in programma a Zurigo in Svizzera, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 17.00. Buon divertimento!