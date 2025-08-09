LIVE Atletica, Europei U20 2025 in DIRETTA: scocca l’ora della 4×100 femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei U20 2025 di atletica leggera in programma a Tampere in Finlandia. Prosegue la 28ª edizione dei Campionati Europei Under 20 di atletica leggera, in programma fino a domenica. Una rassegna storica, nata nel 1970, che ogni due anni mette in vetrina il meglio della giovane atletica continentale e che l’Italia affronta con un contingente numeroso e ambizioso: 91 atleti convocati. Gli azzurri, dopo due giorni di gara, sono in testa al medagliere con i due ori conquistati da Doualla e Saraceni e con l’argento di Daniele Inzoli.

La giornata si apre con una delle gare più attese per i colori azzurri, i 10 km di marcia femminili. L’Italia si affida a Serena Di Fabio, campionessa d’Europa U18 e leader stagionale con 45:25.60, affiancata da Elisa Marini e Bianca Zoboli. Le principali avversarie sembrano essere le spagnole Sofia Santacreu (campionessa in carica, vincitrice due anni fa da allieva) e Aldara Meilan, oltre alla rumena Alessia Cristina Pop.

In mattinata spazio anche alle qualificazioni del giavellotto maschile, dove l’Italia schiera Pietro Villa, campione europeo U18 capace in inverno di lanciare 70,50 metri con l’attrezzo da 800 grammi, e il giovane Antonio Di Palma (classe 2009). A seguire, via all’eptathlon con i 100 ostacoli, gara priva di italiane, e alle qualificazioni dei 100 ostacoli femminili. Qui c’è grande curiosità per Alessia Succo, talento della generazione 2008-2009, capace di correre in 13.20 con barriere da 84 cm (record italiano U20 a soli 16 anni). Solo tre avversarie hanno fatto meglio di lei tra le iscritte, con la svizzera Jil Sanchez al vertice (13.01). Completano il terzetto azzurro Matilda Lui e Veronica Cioccoloni.

Nelle qualificazioni del lungo femminile non ci sono italiane, mentre nei 110 ostacoli maschili spicca Matteo Togni, autore di un 13.38 a Grosseto, a soli otto centesimi dal record italiano (13.30) di Lorenzo Perini. In crescita anche Alberico Ghedina e Filippo Rizzi. Nei 3000 siepi maschili l’Italia è rappresentata da Andreas Ghilarducci, Enrico Ricci e Riccardo Ambrosio. Alle 11:40 scatteranno le qualificazioni del triplo maschile, con Francesco Crotti (15,86) in piena zona podio virtuale, a soli otto centimetri dal leader stagionale Eduard Unguroaica (Romania). In gara anche Aldo Rocchi. Nessuna italiana nella finale del giavellotto femminile, mentre l’Italia punta in alto nelle staffette 4×400, sia maschile che femminile. Chiusura della sessione mattutina con le semifinali dei 200 metri: in pista Diego Nappi e Leo Oumar Domenis per gli uomini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Viola Canovi per le donne.

La sessione pomeridiana si apre alle 16:00 con il peso dell’eptathlon, seguito dalla finale dei 400 ostacoli maschili, dove Tommaso Ardizione può inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Poi spazio alla finale del disco maschile con Francesco D’Angelo e Augusto Cecchetti, mentre non ci saranno italiane nei 400 ostacoli femminili. Alle 16:35 il pubblico attende le finali dei 200 metri, uomini e donne, con l’auspicio di vedere azzurri in corsa per le medaglie. Poi la finale dei 3000 siepi maschili (senza italiani) e quella del salto con l’asta maschile (senza azzurri). Nel peso femminile spicca Anita Nalesso, seconda nelle liste d’iscrizione con 15,73 (indoor), affiancata da Elettra Bernardis.

Si entra nel rettilineo conclusivo della giornata con la finale degli 800 metri maschili, dove gareggia Umed Caraccio, e la finale dei 1500 metri femminili con Melania Rebuli. Nessuna italiana nel martello femminile, ma occhi puntati sulle batterie delle 4×100, dove l’Italia presenta due quartetti molto ambiziosi. Niente azzurri nella finale dei 3000 metri piani maschili; in chiusura, le finali dei 400 metri maschili e femminili, anch’esse senza italiani.

Si inizia alle ore 8.00 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana scatterà alle 16.00.