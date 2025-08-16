LIVE Atletica, Diamond League Silesia 2025 in DIRETTA: Iapichino, Fabbri e Sibilio in Polonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Diamond League 2025 in programma a Chorzow in Polonia. La Diamond League riparte dalla Polonia, con il Memorial Kamila Skolimowska in programma sabato pomeriggio a Chorzow, in Slesia. A meno di un mese dai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre), il circuito entra nella fase più calda: dopo l’appuntamento polacco, resteranno soltanto Losanna (20 agosto), Bruxelles (22 agosto) e la finale di Zurigo (27-28 agosto).

Il meeting promette sfide di altissimo livello. Nel salto in lungo femminile, Larissa Iapichino torna a duellare con la tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica e più volte iridata, già affrontata a Stoccolma e Londra con due secondi posti. In pedana anche l’oro mondiale indoor Claire Bryant (USA), oltre a Jasmine Moore (bronzo olimpico), Alexis Brown, Quanesha Burks e Monae’ Nichols per gli Stati Uniti, la giamaicana Ackelia Smith e la francese Hillary Kpatcha.

Sei azzurri in gara: nel getto del peso, Leonardo Fabbri, leader mondiale stagionale, cerca riscatto dopo i tre nulli di Budapest e punta a ritrovare misure importanti sulla pedana polacca dove vanta due terzi posti. Con lui ci sarà anche Zane Weir, opposto a un parterre USA di altissimo profilo, Joe Kovacs, Payton Otterdahl, Adrian Piperi, Jordan Geist, insieme al neozelandese Tom Walsh, al nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, al giamaicano Rajindra Campbell e al polacco Michal Haratyk. Nell’alto è iscritto il neo-papà Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale, che resta però in dubbio per la nascita della figlia, avvenuta giovesì scorso. Tra i possibili avversari figurano Hamish Kerr e Shelby McEwen, medagliati di Parigi, l’argento mondiale JuVaughn Harrison, l’ucraino Oleh Doroshchuk e il ceco Jan Stefela.

Nei 400 ostacoli, Alessandro Sibilio torna in Diamond League dopo la vittoria di Doha, in un campo di partenti che vede il primatista mondiale Karsten Warholm, Abderrahman Samba, i tre statunitensi Dean, Robinson e Bassitt, il giamaicano Roshawn Clarke e il nigeriano Ezekiel Nathaniel. Nei 110 ostacoli, gara non valida per i punti, Lorenzo Simonelli, campione europeo e fresco di titolo italiano con 13.18, sfida il tre volte iridato Grant Holloway, oltre ai titolati Cordell Tinch, Hansle Parchment e il polacco Jakub Szymanski.

Occhi puntati sui record: Armand Duplantis, a meno di quattro giorni dal nuovo primato del mondo (6,29), torna sulla pedana dove nel 2024 volò a 6,26. In gara anche il greco Emmanouíl Karalís, capace di superare i sei metri. Nei 3000 metri (gara extra-DL), Faith Kipyegon tenterà l’assalto all’8:06.11 di Wang Junxia (1993), dopo l’8:11.56 di Beatrice Chebet a Rabat. La doppia campionessa olimpica keniana sarà poi al via nei 1500 metri contro Gudaf Tsegay. Nei 100 metri maschili, nuova sfida tra Noah Lyles e Kishane Thompson, con Fred Kerley, Akani Simbine e Kenny Bednarek pronti a inserirsi.

Al femminile, Melissa Jefferson-Wooden trova Sha’Carri Richardson, Marie-Josée Ta Lou, le gemelle Tia e Tina Clayton e Dina Asher-Smith. Nei 200 femminili guida Shericka Jackson, nei 400 la campionessa olimpica Marileidy Paulino affronta Salwa Eid Naser, Natalia Bukowiecka e Henriette Jaeger. Femke Bol nei 400 ostacoli punta a migliorare il proprio record del meeting (52.13). Tra le gare extra-Diamond, negli 800 femminili debutta nel 2025 Keely Hodgkinson. Nel martello si rinnovano i duelli tra il campione olimpico e mondiale Ethan Katzberg e Bence Halász, mentre tra le donne Camryn Rogers sfida Brooke Andersen.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Diamond League 2025 in programma a Chorzow in Polonia, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 14.00. Buon divertimento!