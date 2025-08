LIVE Atletica, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: subito show con Battocletti e Diaz!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera 2025. Saranno dodici i titoli assegnati nel pomeriggio inaugurale dei Campionati Italiani, in programma oggi dalle ore 17 a Caorle (Venezia). Sin dalla prima giornata, riflettori puntati su due medagliati olimpici di Parigi, pronti a sfidare il resto d’Italia per la maglia tricolore: Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), fresca d’argento olimpico nei 10.000, sarà al via nei 5000 metri, mentre il bronzo del salto triplo Andy Diaz (Fiamme Gialle) cercherà il titolo nella sua specialità. Grande attesa anche per le batterie e finali dei 100 metri, tra le gare più spettacolari: in campo femminile, la favorita è Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), mentre tra gli uomini sarà battaglia aperta con Fausto Desalu (Fiamme Gialle) ed Eric Marek (Esercito) tra i principali candidati al podio.

Il sabato tricolore vedrà in pedana anche nomi di spicco come Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) nel salto con l’asta, Daisy Osakue (Fiamme Gialle) nel lancio del disco, Pietro Arese (Fiamme Gialle) impegnato anch’egli nei 5000 metri, ed Erika Saraceni (Bracco Atletica) nel triplo. Completano il programma le gare maschili di lancio del martello e giavellotto, e le spettacolari staffette 4×100, sia al maschile che al femminile. Previste anche le batterie di 400, 800 e 400 ostacoli, che metteranno in palio l’accesso alle finali di domenica, giornata conclusiva in cui saranno distribuiti altri 28 titoli italiani.

Si apre con il martello maschile il programma del sabato ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle, e tutti gli occhi saranno puntati su Giorgio Olivieri (Carabinieri), forte del recente 73,78 ottenuto con il bronzo a Bochum. A contendergli il titolo ci saranno Davide Costa (Fiamme Azzurre) e l’inossidabile Marco Lingua (Atl. Biotekna), che in carriera ha già collezionato 17 titoli nazionali tra estivi e invernali, l’ultimo nel 2024 a La Spezia. Nel giro di pista al femminile mancherà la campionessa uscente Alice Mangione (Esercito), ferma per un fastidio muscolare. Ma la sfida si preannuncia comunque entusiasmante, grazie ai progressi di Anna Polinari (Carabinieri), che ha corso in 50.76 a Madrid, seconda italiana di sempre, e di Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), capace di 51.06. In corsa per un posto sul podio anche Alessandra Bonora (51.97), Rebecca Borga e Ilaria Accame.

Tra gli uomini dei 400 metri, fari puntati su Edoardo Scotti (Carabinieri), recente primatista italiano con 44.75 a Madrid, che oggi affronterà le batterie. Assente Luca Sito (Fiamme Gialle), autore dello stesso crono ai Tricolori di Roma ma non ancora recuperato. A inseguire un posto tra i primi anche Vladimir Aceti, Brayan Lopez, Lorenzo Benati e Francesco Domenico Rossi. Nel salto triplo donne, la protagonista è Erika Saraceni (Bracco Atletica), già campionessa italiana indoor e autrice del record U20 di 14.08 a Madrid. A sfidarla, la veterana Ottavia Cestonaro (Carabinieri) e la giovane Greta Brugnolo (Studentesca Milardi Rieti). Il lancio del disco femminile potrebbe segnare una svolta per Daisy Osakue (Fiamme Gialle), che dovrà vedersela con Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) e con la giovane Benedetta Benedetti (Esercito), argento agli Europei U23 con 56.98.

Assente Roberta Bruni per infortunio, il salto con l’asta femminile vedrà favorita Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), in grande spolvero con 4.60 a Gorizia. A contenderle il titolo, Great Nnachi (Carabinieri), a caccia di riscatto, e Virginia Scardanzan (Atl. Silca Conegliano). Nei 400 ostacoli, forfait per Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), ma resta aperta la sfida tra la campionessa in carica Alice Muraro (Aeronautica), tornata sul gradino più alto anche alle Universiadi, Rebecca Sartori e Linda Olivieri. Tra gli uomini, il leader della specialità è Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), vicecampione europeo con 48.44 stagionale, seguito da Michele Bertoldo, José Bencosme e Giacomo Bertoncelli, campione uscente.

I 100 metri donne vedono in prima fila Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), campionessa europea indoor e argento mondiale nei 60, che ha corso in 11.07 a Foligno. Dietro di lei, le giovani promesse Gaya Bertello, Amanda Obijiaku e Rachele Torchio proveranno a sorprendere. Al maschile, l’assenza di Filippo Tortu spiana la strada a Eric Marek (Esercito), forte del 10.22 di Roma, mentre il più in forma sembra essere Fausto Desalu (Fiamme Gialle), che correrà sia i 100 (PB 10.25) che i 200, già vinti quattro volte. Attesi in pista anche Samuele Ceccarelli, Stephen Awuah Baffour, Angelo Ulisse, Junior Tardioli, Andrea Bernardi e Lorenzo Simonelli. Alle 20.35 sarà il turno del giavellotto maschile, dove si sfidano Giovanni Frattini (Carabinieri), secondo italiano di sempre con 83.61, e Roberto Orlando (Aeronautica), già tre volte campione italiano. Nel disco maschile, derby in casa Aeronautica tra Alessio Mannucci (65.60) ed Enrico Saccomano (63.30). Sugli 800 metri, la rientrante Gaia Sabbatini punta al titolo, ma dovrà fare i conti con Eloisa Coiro, regina incontrastata della distanza in Italia, e con nomi in ascesa come Giulia Zenoni, Elena Bellò, Maria Colajanni, Laura Pellicoro e Gloria Kabangu. In campo maschile, è bagarre tra Francesco Pernici, Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu e Simone Barontini, campione uscente.

Nel salto triplo maschile è atteso il ritorno del bronzo olimpico Andy Diaz (Fiamme Gialle), che potrebbe gareggiare con rincorsa accorciata per evitare rischi. Occhio anche a Federico Bruno ed Enrico Montanari. Gran finale con i 5000 metri: in pista Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), argento olimpico nei 10.000 e quattro volte campionessa europea, pronta a sfidare Elisa Palmero, Federica Del Buono e Micol Majori. Tra gli uomini, attesa per Pietro Arese e per il confronto con Sebastiano Parolini e Francesco Guerra, in un 5000 che si preannuncia tiratissimo.

Si inizia alle ore 17.00.