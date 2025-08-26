LIVE Arnaldi-Cerundolo, US Open 2025 in DIRETTA: match difficile per riaccendere la scintilla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Francisco Cerundolo, partita valevole per il primo turno degli US Open 2025. Esordio difficile per il tennista ligure che nell’ultimo Slam stagionale affronterà il n.1 di Argentina, nonché diciannovesima forza del ranking mondiale.

Arnaldi è a caccia di una scintilla che possa svoltargli la stagione: negli ultimi mesi il ligure ha un bilancio di 4 vittorie ed 8 sconfitte, di cui le ultime tre consecutive. In particolar modo il tennista italiano paga l’eliminazione al terzo turno nel Master 1000 canadese per mano di Alexander Zverev: in Canada Arnaldi difendeva tanti punti “a causa” della semifinale raggiunta nel 2024. Con l’uscita di questa pesante cambiale l’italiano è scivolato al sessantaquattresimo posto della classifica ATP.

Cerundolo arriva a questi US Open accompagnato da un grande punto interrogativo sulla sua condizione fisica. L’ultimo incontro disputato dall’argentino risale al 3 agosto, quando a Toronto si ritirò durante la partita degli ottavi di finale contro Zverev sul punteggio di 6-4, 1-0.

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in nessun circuito professionistico. La partita è la prima in programma sul campo 7 a partire dalle 17.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Cerundolo con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!