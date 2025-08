L’Italia vince gli Europei di sitting volley! Le azzurre firmano il bis, Ceccatelli e Bosio protagoniste

L’Italia ha vinto gli Europei Under 16 di sitting volley femminile, sconfiggendo l’Olanda con il punteggio di 3-0 (25-13; 25-18; 25-14) nella finale andata in scena sul campo di Gyor (Ungheria). Le ragazze del CT Pasquale D’Aniello hanno così bissato il successo in campo continentale ottenuto due anni fa a Caorle. La nostra Nazionale ha coronato un’autentica cavalcata in terra magiara, chiudendo la competizione con sette vittorie in altrettante partite disputate e senza perdere un set.

Le azzurre hanno prevalso in maniera nitida in questo sport paralimpico, liquidando in serie Croazia, Olanda, Francia, Germania, Ungheria, Ucraina e nuovamente le tulipane nella sfida che metteva in palio il trofeo. L’Italia si è confermata sul podio per la quarta volta consecutiva considerando anche gli argenti del 2019 a Budapest e del 2021 a Kemer.

La capitana Francesca Bosio ha messo a segno 10 punti, 13 marcature per la top scorer Eva Ceccatelli, 11 per Raffaella Battaglia, 7 per Sara Cirelli, 6 per Roberta Pedrelli, 3 per Giulia Bellandi, Silvia Biasi il libero.