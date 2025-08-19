L’Italia sale sul podio del ranking UCI! Ciccone miglior azzurro, Milan scivola indietro

L’Italia è salita sul terzo gradino del podio nel ranking UCI per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Gli ottimi risultati conseguiti nel periodo post Tour de France hanno permesso al Bel Paese di conquistare un posto al sole, superando Danimarca e Gran Bretagna per inserirsi alle spalle del Belgio e della Slovenia. Gli exploit di Giulio Ciccone alla Classica di San Sebastian e alla Vuelta a Burgos hanno indubbiamente agevolato la scalata, ora il calendario propone la Vuelta di Spagna e bisognerà cercare di difendere il piazzamento.

Giulio Ciccone ha scalato altre due posizioni e si è issato in 14ma piazza nel ranking individuale, mentre Jonathan Milan ne ha perse sette ed è scivolato in 22ma posizione subito alle spalle di Filippo Ganna (21mo, +1). A seguire Christian Scaroni (35mo) e Lorenzo Fortunato (42mo), mentre Antonio Tiberi è appena al di fuori della top-50 (51mo). In top-100 figurano anche Simone Velasco (59mo), Giulio Pellizzari (83mo), Diego Ulissi (86mo), Damiano Caruso (93mo) e Andrea Bagioli (99mo).

Non ci sono state variazioni nella top-10 durante l’ultima settimana: lo sloveno Tadej Pogacar svetta al comando con quasi settemila punti di vantaggio nei confronti del danese Mads Pedersen, mentre l’olandese Mathieu van der Poel occupa la terza piazza. Il belga Wout van Aert si trova in quarta posizione, appena davanti allo sloveno Primoz Roglic e al messicano Isaac Del Toro, mentre il belga Remco Evenepoel staziona al settimo posto precedendo il danese Jonas Vingegaard. Di seguito il ranking UCI aggiornato al 19 agosto.

RANKING UCI (al 19 agosto)

RANKING UCI (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.465

2. Mads Pedersen (Danimarca) 4.775,57

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.261

4. Wout van Aert (Belgio) 3.915

5. Primoz Roglic (Slovenia) 3.841

6. Isaac Del Toro (Messico) 3.629

7. Remco Evenepoel (Belgio) 3.391

8. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.238,57

9. Oscar Onley (Gran Bretagna) 3.205

10. Ben O’Connor (Australia) 3.194,81

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Giulio Ciccone 2.506

21. Filippo Ganna 2.278,67

22. Jonathan Milan 2.202,86

35. Christian Scaroni 1.746

42. Lorenzo Fortunato 1.563

51. Antonio Tiberi 1.420

59. Simone Velasco 1.259

83. Giulio Pellizzari 980

86. Diego Ulissi 941

93. Damiano Caruso 877

99. Andrea Bagioli 836

104. Edoardo Zambanini 816

114. Filippo Baroncini 779,43

121. Edoardo Affini 756,57

136. Matteo Moschetti 695

139. Davide Ballerini 684

145. Davide Piganzoli 659

146. Matteo Trentin 648

147. Alessandro Covi 646

173. Filippo Zana 549,14

183. Marco Frigo 531

185. Vincenzo Albanese 518,5

191. Mattia Cattaneo 496

194. Alberto Dainese 481

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 17.748,29

2. Slovenia 16.784

3. Italia 13.955, 53

4. Danimarca 13.924,38

5. Gran Bretagna 12.585

6. Francia 12.526,28

7. Australia 12.208,19

8. Spagna 11.863

9. Paesi Bassi 11.268,29

10. USA 8.825,16