L’Italia ipoteca gli ottavi agli Europei di basket: Bosnia piegata con 39 punti di un irrefrenabile Fontecchio

L’Italia è sostanzialmente vicinissima all’approdo ufficiale agli ottavi di finale degli Europei 2025. La nazionale azzurra batte con un bel 96-79 la Bosnia Erzegovina, squadra complicata da affrontare per i suoi lunghi, ma meno performante con gli esterni. Simone Fontecchio realizza un record straordinario: 39 punti, mai nessuno come lui in maglia azzurra a Eurobasket. Dall’altra parte doppia doppia di Jusuf Nurkic con 21 punti e 10 rimbalzi.

L’inizio di partita è molto semplice: all’Italia non entrano nelzanche i tiri aperti, alla Bosnia entrano pure quelli complicati e così, col trio Gegic-Alibegovic-Atic, è già 0-6. I problemi ci sono nel tenere i lunghi (Nurkic, chiaramente, in testa) e la vocazione run&gun bosniaca, ma l’attacco riparte soprattutto con Fontecchio ed è importante. Se Diouf è incisivo in difesa, è il numero 13 azzurro a colpire a ripetizione, da qualsiasi posizione da dentro l’arco come da fuori. Risultato: 16-12 Italia e 12 per Fontecchio. Con Pajola e la schiacciata costruita benissimo di Melli si sale sul +6 (21-15), ma la Bosnia rientra con Atic e Roberson. Il primo quarto si chiude sul 22-21.

A Ricci risponde Roberson da tre per il 24-24, poi l’Italia allunga lentamente, ma inesorabilmente fino alla partenza dal lato destro con annessa schiacciata poderosa di Fontecchio del +5. Nulla lo ferma, neanche un tecnico a Pozzecco: altra tripla, 19 punti in neanche 15 minuti, 36-28. Bekir chiama timeout, i suoi rispondono presente con difesa fisica e un rapido 0-4 di Alibegovic e Gegic. Nurkic lo prosegue, Pozzecco chiama all’istante timeout, decisamente insoddisfatto. Non basta: Vrabac pareggia da transizione velocissima, poi Diouf riesce a far ripartire l’Italia. Thompson schiaccia, Niang segna dalla lunetta al pari di Nurkic (lui però con 1/2), che alterna belle giocate a sfuriate coi compagni che non lo capiscono. Anche Bekir subisce fallo tecnico, Fontecchio fa 2/3 in lunetta, Kamenjas 1/2, 44-40 all’intervallo.

Nella lotta già furiosa che s’innesca a inizio terzo quarto, Pozzecco in meno di un minuto viene sanzionato col secondo fallo tecnico perché entrato in campo (di poco, ma tanto basta): espulsione, a farne le veci diventa Casalone. La Bosnia Erzegovina prende vita, Alibegovic sorpassa da tre per il 46-49. Fontecchio ne mette cinque di fila, il giocatore in forza a Trapani replica dall’arco, Kamenjas ci rimanda sotto di tre (51-54). Ricci trova una tripla pulita, colpisce anche Melli e si cerca di sfruttare 6’55” con il bonus esaurito dai bosniaci (oltre ai tre falli di Nurkic). Sono il capitano e Fontecchio a spingere l’Italia, aiutata anche da un gioco da quattro punti (3+1) di Spissu: 66-56 a poco più di 2′ dalla terza sirena. Spissu colpisce col gomito alto Gegic: il colpo è fortuito, ma l’antisportivo è inevitabile, come pure la rabbia del bosniaco. Gegic fa 1/2, ma l’Italia non si fa scalfire: due triple di Thompson e Spissu, 72-61.

Thompson riparte dal lato sinistro per il +13, e a Nurkic risponde Fontecchio che scollina quota 30 (31). Diouf porta gli azzurri sul 79-64, Nurkic le prova tutte per riavvicinare i suoi, ma Spissu ritrova la conclusione dall’arco. Il big man dei Jazz, però, è infuocato: riporta la Bosnia Erzegovina sul -7 (82-75) e chiama a raccolta il pubblico prima del timeout di Casalone. Gegic completa la transizione del -5, ma Thompson prima fa fare il quarto fallo a Nurkic e poi s’inventa una magia per il 2+1 dell’85-77. C’è un 2/2 di Fontecchio, poi è proprio lui a scaricare per il tiro di Pajola che, a 2’09” dalla fine, mette tutto virtualmente in cassaforte (90-77). Nel finale Melli stoppa Nurkic sonoramente, poi è il momento di Fontecchio per aggiungere ancora qualche punto alla sua straordinaria serata. Finisce 96-79 con i 39 di Simone che diventa recordman italiano assoluto agli Europei.

ITALIA-BOSNIA ERZEGOVINA 96-79

ITALIA – Gallinari 1, Melli* 6, Fontecchio* 39, Thompson 14, Ricci 5, Spagnolo*, Procida ne, Niang 3, Spissu 14, Diouf* 8, Akele, Pajola* 6. All. Pozzecco

BOSNIA ERZEGOVINA – Nurkic* 21, Roberson 13, Alibegovic* 12, Arslanagic ne, Atic* 10, Halilovic ne, Gegic* 9, Penava, Lazic 5, Hrelja ne, Vrabac* 4, Kamenjas 5. All. Bekir