Lisa Vittozzi riassapora l’ebbrezza della vittoria al Blinkfestivalen: battute Jeanmonnot e tante atlete di spicco

Lisa Vittozzi torna ad assaporare il dolce sapore della vittoria: siamo soltanto in estate, ma il successo arrivato qualche giorno prima di Ferragosto fa ben sperare in vista della stagione invernale che incomincerà a novembre inoltrato. La fuoriclasse sappadina si è imposta brillantemente nella mass start che ha chiuso il Blinfestivalen, evento che ha animato il fine settimana a Sandnes (Norvegia).

La vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon nel 2024, ieri seconda nella super sprint alle spalle della francese Lou Jeanmonnot per appena otto decimi, ha fatto la differenza nei primi tre poligoni, guadagnando una trentina di secondi di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. L’azzurra ha commesso tre errori nell’ultima serie al tiro, ma si è poi ben difesa sugli skiroll e ha potuto tagliare il traguardo con le braccia alzate al cielo.

Lisa Vittozzi è tornata al successo in campo internazionale dopo quasi un anno e mezzo: la 30enne non esultava dall’inseguimento di Canmore datato 16 marzo 2024, pochi giorni prima di mettere ufficialmente le mani sulla Sfera di Cristallo generale. La nostra portacolori ha distaccato Jeanmonnot di undici secondi, terza la norvegese Juni Arnekleiv a 17”, quarta la francese Justine Braisaz-Bouchet a 28.9”, quinta l’altra padrone di casa Marthe Johansen a 30.4”.