Lewis Hamilton si arrende: “Forse bisogna cambiare pilota”

Lewis Hamilton si arrende, se così si può dire, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota inglese ha vissuto un sabato davvero nerissimo. Eliminato già nella Q2, mentre il suo compagno di scuderia andava a centrare la pole position. Un disastro sportivo. Senza mezzi termini.

La pole position come detto è andata a Charles Leclerc con 26 millesimi su Oscar Piastri e 41 su Lando Norris. Quarta posizione per George Russell a 53, quinta per Fernando Alonso a 109, mentre è sesto Lance Stroll a 126 millesimi. Settima posizione per Gabriel Bortoleto a 353 millesimi mentre è ottavo Max Verstappen a 356. Si ferma in 12a posizione Lewis Hamilton, davvero delusissimo.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team di Maranello non si è nascosto ai microfoni di Sky Sport: “Quando dicevo ‘ogni volta, ogni volta’ nel team radio? Mi riferivo solo a me stesso. Una soluzione? Non lo so, me lo chiedo anche io”.

Il sette volte campione del mondo, che a Budapest vanta 9 pole position e 11 prime file rincara la dose: “Ripeto, non so davvero cosa dire, non ho una risposta. Forse bisogna cambiare il pilota perchè evidentemente è possibile portare in pole position questa vettura”.