Lewis Hamilton guarda il bicchiere mezzo pieno: “Non è stata una giornata pessima ma dobbiamo migliorare”

Lewis Hamilton chiude con un interlocutorio sesto posto la seconda sessione di prove libere ed il suo venerdì del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort il pilota inglese ha vissuto una giornata non semplice, con una SF-25 che è apparsa in enorme difficoltà sul tecnicissimo tracciato che si affaccia sul Mare del Nord.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma del solito Lando Norris in 1:09.890 con 87 millesimi su Fernando Alonso, mentre è terzo Oscar Piastri a 89. Quarta posizione per George Russell a 384 millesimi, quinta per Max Verstappen a 588, mentre è sesto Lewis Hamilton a 848. Settimo Yuki Tsunoda a a905, ottavo Charles Leclerc a 944, quindi nono Franco Colapinto a 1.067 con Nico Hulkenberg che completa la top10 a 1.190.

Al termine della giornata sulla pista olandese il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata la giornata peggiore. Penso che stiamo facendo progressi, ma siamo ancora lontani dalla vetta, molto più del solito. Abbiamo fatto qualche progresso, ma abbiamo ancora del lavoro da fare durante la notte. Dobbiamo migliorare un po’ l’assetto, quindi penso che, in termini di ritmo, per qualche motivo, dove siamo, non so come accusiamo otto decimi, ma faremo del nostro meglio, ne sono sicuro”.