Leonardo Fabbri vola alle Finali di Diamond League! A Losanna si inchina solo ad un americano che non farà i Mondiali

Una fitta pioggia si è abbattuta su Losanna (Svizzera), dove è andata in scena la penultima tappa della Diamond League prima delle finali di Zurigo previste settimana prossima. Le avverse condizioni meteo hanno inevitabilmente condizionato la gara di getto del peso e hanno impedito agli atleti di spedire l’attrezzo veramente lontano in questo appuntamento di avvicinamento ai Mondiali di Tokyo, ormai distanti soltanto tre settimane.

Leonardo Fabbri ha conquistato un brillante secondo posto con la misura di 21.77 metri, siglata al quarto lancio dopo un avvio da 19.06, una seconda prova da 21.20 e un nullo (chiusura con un nullo e un 21.05). Il toscano si era momentaneamente portato al comando della classifica, ma al quinto affondo ha subito il sorpasso da parte dello statunitense Joe Kovacs, unico uomo ad essere andato oltre la fettuccia dell’eccellenza fissata a 22 metri in questa serata uggiosa (22.04).

Il Campione d’Europa non incrocerà ai Mondiali però il secondo uomo più forte della storia in questa specialità, visto che non è riuscito a salire sul podio ai Trials (gli americani sono sempre molto fiscali ed è difficile pensare a un’eccezione). Quella odierna è stata una prova di efficienza importante per il nostro portacolori, che ha un brutto ricordo legato alla pioggia: lo scorso anno l’acqua fu la sua avversaria principale alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove rimase giù dal podio dopo essersi presentato in Francia per conquistare una medaglia.

Il detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (22.82 metri lo scorso 3 agosto a Caorle) si è confermato al secondo posto in un evento di Diamond League, a quattro giorni dal risultato siglato da Chorzow (22.10 in Polonia), e ha così conquistato la qualificazione alle Finali della massima competizione internazionale itinerante, che si disputeranno settimana prossima a Zurigo (sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno).

Le sensazioni sono indubbiamente buone in vista della rassegna iridata, dove andrà a caccia di qualcosa di importante dopo l’argento di due anni fa. Terza piazza per lo statunitense Adrian Piperi (21.49) davanti al neozelandese Tom Walsh (21.47) e al connazionale Roger Steen (21.28). Zane Weir ha concluso al decimo e ultimo posto con la misura di 19.77 fatta registrare al secondo tentativo, dopo un iniziale 4.17 e una terza prova nulla.