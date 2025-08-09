Leonardo Fabbri torna in gara con il mondiale stagione: domenica in Svezia, Chituru Ali si rilancia

Leonardo Fabbri ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale di getto del peso lo scorso 3 agosto, spedendo l’attrezzo a 22.82 metri in occasione dei Campionati Italiani Assoluti andata in scena a Caorle (in provincia di Venezia). Il fuoriclasse toscano ha conservato il primato nelle graduatorie internazionali di questa annata agonistica anche dopo i Trials Statunitensi e ora prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali, previsti a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre.

Il Campione d’Europa, che in terra veneta è andato oltre il muro dei 22 metri per la quarta volta in stagione, tornerà in gara domenica 10 agosto a Sollentuna (periferia nord-ovest di Stoccolma, Svezia). Il primatista italiano (22.98 metri lo scorso in occasione del trionfo alle finali di Diamond League) cercherà di confermarsi sui massimi livelli nel meeting in terra scandinava, dove incrocerà il padrone di casa Wictor Petersson, il britannico Scott Lincoln e Nick Ponzio.

Leonardo Fabbri sarà poi impegnato martedì a Budapest (Ungheria) in una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Tornando all’appuntamento di Sollentuna, rivedremo all’opera anche Chituru Ali, che in questa stagione non è andato oltre un 10.50 regolare e un 10.25: il vice campione d’Europa sui 100 metri, nonché secondo italiano di sempre sul rettilineo, sarà chiamato a una stoccata incrociando il sudafricano Gift Leotlela (9.98) e il giamaicano Odaine McPherson (10.07).