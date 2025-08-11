Leonardo Fabbri rivela: “Avevo paura di farmi male seriamente, ma la mano sta bene”

Ci sarà anche Leonardo Fabbri domani a Budapest insieme agli altri azzurri Fausto Desalu, Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini in occasione della decima tappa Gold del Continental Tour 2025 di atletica. Il primatista italiano di getto del peso ha confermato infatti la sua partecipazione al Memorial Istvan Gyulai dopo essersi fermato a metà della gara disputata domenica 10 agosto in Svezia per un fastidio alla mano.

Il Campione Europeo in carica ha spiegato meglio il problema accusato ieri a Sollentuna tramite un breve messaggio in una storia Instagram: “La mano sta bene, si è addormentata durante il riscaldamento e mi formicolava, avevo paura di farmi male seriamente“. Stop precauzionale e nulla di grave dunque per il toscano, che potrà proseguire come da programma il percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Tokyo a metà settembre.

Fabbri, leader del ranking mondiale stagionale grazie al 22.82 di Caorle, troverà nella capitale ungherese alcuni big internazionali della specialità come il giamaicano Rajindra Campbell (bronzo olimpico a Parigi 2024), il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, il neozelandese Tom Walsh e gli statunitensi Payton Otterdahl, Roger Steen e Joe Kovacs (due volte campione mondiale e argento nelle ultime tre Olimpiadi di fila), il grande deluso dei Trials americani con un quarto posto che lo terrà fuori dalla rassegna iridata.