Leonardo Fabbri non brilla a Zurigo. Kovacs vince la Diamond League e mette in difficoltà gli USA…

Si chiude con un deludente sesto posto a Zurigo il percorso stagionale di Leonardo Fabbri nella Diamond League 2025, non riuscendo dunque a bissare il titolo ottenuto un anno fa a Bruxelles (con un mostruoso 22.98) e restando fuori dal podio nel city event andato in scena oggi pomeriggio nella suggestiva cornice della Sechseläutenplatz per il day-1 dell’appuntamento conclusivo del circuito dei diamanti.

Il primatista italiano di getto del peso, vice-campione mondiale in carica e oro europeo a Roma 2024, non è andato oltre un 21.47 come miglior misura registrata nel suo secondo lancio collezionando per il resto due nulli e tre tentativi sotto i 21 metri (20.96, 20.81 e 20.78). Una prestazione lontana dal potenziale del 28enne toscano, capace di spingersi quest’anno fino a 22.82 lo scorso 3 agosto agli Assoluti di Caorle.

La competizione odierna è stata vinta con margine dallo statunitense Joe Kovacs, che si è imposto con un notevole 22.46 (a soli due centimetri dallo stagionale) mettendo a segno nella sua serie anche un 22.10 ed un 21.92, a dimostrazione di uno stato di forma ottimale. Il tre volte vice-campione olimpico ha preceduto in classifica il connazionale Payton Otterdahl (22.07) ed il giamaicano Rajindra Campbell (21.87).

Kovacs, solo quarto ai Trials di Eugene ed escluso quindi dal terzetto americano qualificato per i Mondiali, ha ricevuto grazie alla vittoria della Diamond League una wild card per la rassegna iridata ma in casa USA c’è già il fuoriclasse Ryan Crouser (alle prese con un lungo recupero da un infortunio) ammesso tramite wild card da campione mondiale in carica, e solo uno dei due potrà essere selezionato dal team a stelle e strisce per Tokyo.