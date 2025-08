Leonardo Fabbri galattico: miglior prestazione mondiale stagionale! Avvicina i 23 metri e avvisa gli americani

Leonardo Fabbri ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso! Il fuoriclasse toscano si è inventato la spallata di lusso al quinto tentativo dei Campionati Italiani Assoluti, spedendo l’attrezzo ad addirittura 22.82 metri e portandosi al comando delle graduatorie internazionali di questa annata agonistica. Il Campione d’Europa è andato ben oltre al 22.48 siglato dallo statunitense Joe Kovacs lo scorso 5 luglio a Eugene e ha migliorato il suo stagionale di 22.31 timbrato l’8 luglio a Lucca.

Il vice campione del mondo sembra avere trovato la forma inseguita negli ultimi mesi, dopo un inverno in cui non era riuscito a graffiare tra Europei e Mondiali Indoor. Il 28enne ha ruggito in maniera perentoria quando manca un mese e mezzo ai Mondiali, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il risultato odierno arriverà nitidamente negli States: Kovacs, Payton Otterdahl, Adrian Piperi e il fenomeno Ryan Crouser rimarranno impressionati da una misura a effetto che ha dato la scossa alla disciplina in questo 2025.

L’allievo di Paolo Dal Soglio aveva incominciato la gara con un rilevante 22.16, a cui hanno fatto seguito due nulli e un 21.44 prima della rasoiata a effetto, poi la chiusura con 21.63. Quella odierna è la sesta misura della carriera, alle spalle del record italiano di 22.98 (lo scorso anno vincendo la finale di Diamond League a Bruxelles) e di altri quattro riscontri del 2024 (22.95 a Savona, 22.91 ad Asti, 22.90 a Pergine Valsugana e 22.88 a Modena). Alle sue spalle si sono piazzati Zane Weir (21.04) e Nick Ponzio (20.38).