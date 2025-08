Leonardo Deplano: “Mi sarebbe piaciuto prendere una medaglia”

Leonardo Deplano resta ai piedi del podio nella finale dei 50 metri stile libero maschili dei Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: all’azzurro non basta nuotare in 21″52 per conquistare una medaglia, fermandosi a 0″06 dal bronzo. Il velocista italiano traccia un bilancio ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della finale: “La gara è buona, alla fine è il mio personale, mi dispiace perché comunque eravamo veramente vicini al podio, al quarto posto, mi sarebbe piaciuto prendere una medaglia, purtroppo però anche stavolta non ce l’abbiamo fatta, però comunque sono abbastanza contento“.

Il bilancio è comunque positivo: “La gara comunque l’ho fatta bene penso, in partenza ed arrivo ho messo tutto nel modo giusto, però sicuramente gli altri hanno un passo in più, per prenderli c’è ancora tanto lavoro da fare. La partenza oggi è andata molto bene“.

L’azzurro punta a fare sempre meglio: “Continueremo a lavorare forte, l’obiettivo rimane sempre e comunque il podio. Il primato italiano è comunque nel mirino, perché alla fine dei conti è il tempo che ora serve per salire sul podio, quindi continuiamo a lavorare a testa bassa“.