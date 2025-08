Leonardo Deplano sfiora la medaglia nei 50 sl ai Mondiali. Oro a Cameron McEvoy

La solita sfida sul filo dei centesimi. Ci ha provato Leonardo Deplano nella finale dei 50 stile libero uomini dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. Il toscano era consapevole che per essere della partita per il podio avrebbe dovuto migliorare il suo primato di 21.50 nuotato alle Olimpiadi di Parigi l’anno scorso.

C’è andato vicino Deplano, stampando sulla piastra 21.52 e concludendo ai piedi del podio. Già, un quarto posto, ad accarezzare il sogno di una top-3 iridata che non si è concretizzata. Nei fatti, alcuni particolari nell’incedere dell’azzurro sono andati un po’ a compromettere la massimizzazione della prova: stacco non perfetto e respirazione.

Dettagli che in una gara così breve fanno tutta la differenza del mondo e possono precludere un riscontro tanto atteso. Resta comunque la bontà della prova dell’azzurro, nel suo insieme, confermandosi tra gli atleti di vertice di una specialità complicata e molto testa, come da tradizione.

A proposito di conferma, l’australiano Cameron McEvoy ha dato un seguito a quanto si pensasse alla vigilia, ricordando anche l’oro a Cinque Cerchi in Francia. L’aussie ha sbaragliato la concorrenza, imponendosi col tempo di 21.14 a precedere il britannico Benjamin Proud (21.26) e l’americano Jack Alexy (21.46).