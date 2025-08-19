Laver Cup 2025, tutti i convocati dell’Europa e di Team World. C’è anche un italiano

Il Chase Center di San Francisco, arena che ospita le partite casalinghe dei Golden State Warriors in NBA, sarà teatro dal 19 al 21 settembre della Laver Cup 2025. In California andrà in scena l’ottava edizione della competizione tennistica maschile a squadre che mette a confronto (in stile Ryder Cup di golf) l’Europa ed il resto del mondo, con protagonisti alcuni dei giocatori più forti del pianeta.

Quest’anno ci sarà anche un italiano nel roster del team europeo, infatti Flavio Cobolli (già riserva nel 2024 a Berlino) è stato selezionato dal nuovo capitano Yannick Noah (che subentra a Bjorn Borg) e dal vice-capitano Tim Henman per far parte della formazione continentale insieme a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud e Jakub Mensik.

“La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport. È stato incredibile farne parte lo scorso anno, ed era il mio obiettivo giocare anche quest’anno. Essere convocato nella squadra e competere per il Team Europe sarà davvero speciale, non vedo l’ora“, ha dichiarato il tennista romano che occupa attualmente la 26ma posizione del ranking ATP.

Il Team World, a caccia di riscatto dopo la sconfitta di un anno fa per 13-11 a Berlino (l’Europa è avanti 5-2 nel bilancio storico della manifestazione), proverà a conquistare il terzo titolo nella Laver Cup facendo affidamento sul vantaggio del fattore campo e su un gruppo composto da Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Joao Fonseca e Francisco Cerundolo.