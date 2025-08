Larissa Iapichino si rialza dopo due nulli e vince gli Assoluti con discreta misura

Larissa Iapichino è stata condizionata dal forte vento nelle fasi iniziali della gara di salto in lungo che ha animato la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica, incappando in due nulli nei primi due tentativi sulla pedana di Caorle (località in provincia di Venezia). La Campionessa d’Europa Indoor era con le spalle al muro e doveva piazzare una misura per poter proseguire il proprio pomeriggio tricolore, ha lasciato una ventina di centimetri all’asse di battuta in occasione della terza prova ed è atterrata a 6.53 metri con una brezza alle spalle che soffiava a 2,0 m/s.

La fuoriclasse toscana si è poi migliorata al quarto assalto piazzando un ben più interessante 6.78 (1,1 m/s di vento a favore) e ha proseguito la gara con un 6.54 (Eolo non ha aiutato con 1,1 m/s in faccia). Con il titolo italiano già conquistato, come ampiamente prevedibile alla vigilia, la 23enne ha provato a spingersi il più lontano possibile per fornire un messaggio importante in campo internazionale, dopo che la statunitense Tara Davis ha tuonato un superbo 7.12 ai Trials (miglior prestazione mondiale stagionale).

La rincorsa con vento sostanzialmente nullo (-0,2 m/s) è stata anche discreta e ha imbeccato un buon asse di battuta, ma la figlia di Fiona May non è andata lontana e ha chiuso con 6.54. Alle sue spalle si sono piazzate Arianna Battistella (6.41) e Chiara Galvani (6.20), meritevoli di salire sul podio con una delle grandi stelle dell’atletica italiana.

In questa stagione Larissa Iapichino si è spinta per la prima volta in carriera oltre i sette metri (7.06 lo scorso 31 maggio a Palermo), poi aveva piazzato un doppio 6.92 tra gli Europei a squadre (vittoria) e la tappa di Diamond League a Londra (seconda per un centimetro) prima dell’uscita odierna. Il risultato conseguito in terra veneta deve rappresentare una tappa di passaggio e di rodaggio lungo il cammino di avvicinamento ai Mondiali, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre.