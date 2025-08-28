Larissa Iapichino punta al bis nella Finale di Diamond League con l’incognita meteo a Zurigo

Il salto in lungo femminile era una delle gare più attese per l’Italia in occasione delle Finali di Diamond League 2025 grazie alla partecipazione di Larissa Iapichino. La stella azzurra è attesa infatti stasera sulla pedana dello stadio Letzigrund di Zurigo nella tappa conclusiva del massimo circuito internazionale di atletica, che mette in palio il prestigioso diamantone ed un ricco premio in denaro.

La 23enne toscana, capace di spingersi quest’anno per la prima volta in carriera sopra i 7 metri con il 7.06 di Palermo a fine maggio, punta al secondo titolo consecutivo dopo il successo ottenuto un anno fa nelle Finals di Bruxelles. Vedremo se la figlia di Fiona May riuscirà nell’impresa, avendo comunque la consapevolezza che il vero grande appuntamento da non sbagliare arriverà tra una ventina di giorni in Giappone con i Mondiali.

Larissa nel frattempo troverà a Zurigo alcune delle avversarie più temibili che dovrà fronteggiare a Tokyo per salire sul podio iridato, quindi sarebbe importante effettuare una prestazione di spessore per avere delle risposte positive e mandare inoltre un messaggio al resto della concorrenza. Purtroppo le previsioni meteo non promettono nulla di buono e c’è il forte rischio di gareggiare su una pedana bagnata, rendendo la competizione meno scoppiettante a livello di misure.

La campionessa europea indoor in carica è una delle favorite principali per il successo ma dovrà fare i conti in primis con la formidabile rivale tedesca Malaika Mihambo (oro olimpico a Tokyo 2021 e due volte campionessa del mondo), oltre alla francese Hilary Kpatcha (7.02 in stagione) e alle statunitensi Claire Bryant e Monae’ Nichols. Meno chance sulla carta per la padrona di casa svizzera Annik Kalin.