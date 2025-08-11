Lacrosse, titolo agli USA nel torneo femminile dei World Games. Canada piegato in finale

Calato il sipario sul torneo femminile di lacrosse in questi World Games 2025. Sul campo dell’High School Eastern Campus Athletics Field di Chengdu (Cina), sono state assegnate quest’oggi le medaglie e gli Stati Uniti hanno conquistato il metallo più pregiato. La formazione statunitense, infatti, si è imposta in maniera piuttosto netta nel derby nordamericano contro il Canada.

Le giocatrici degli States, infatti, hanno prevalso con lo score di 16-8. Un match senza storia che la formazione allenata da Lindsey Munday ha messo in discesa fin dal primo quarto concluso sul punteggio di 7-3. Trascinate da Cassidy Weeks (4 gol) e Sam Apuzzo (capitana, 3 gol), la compagine a stelle e strisce ha preso definitivamente in largo nel secondo e terzo periodo, viste le 7 realizzazioni rispetto alle 2 delle canadesi.

In questo modo l’ultimo quarto è stato solo un modo per fissare lo score definitivo, favorevole alla squadra di Munday. Per quanto riguarda la sfida per il bronzo, l’equilibrio l’ha fatta da padrone, dal momento che Australia e Giappone hanno risolto la questione ai supplementari.

I tempi regolamentari, infatti, si erano conclusi sul 12-12, con le nipponiche avanti a metà partita 5-4 e anche al termine del terzo periodo (9-7). Tuttavia, le aussie hanno avuto la forza per rimontare, visto il parziale di 5-3 nell’ultimo quarto. Una rimonta che ha dato probabilmente ancor più carica al team di Katrina Dowd, a segno nell’Overtime con Georgia Latch.