Lacrosse, l’Italia non sarà presente nel sixes ai World Games. Il cammino verso Los Angeles 2028 inizierà nel 2026

Poche settimane fa l’Italia ha sognato agli Europei di lacrosse maschile, giocando la finale della rassegna continentale per la prima volta nella storia. Gli azzurri hanno lottato alla pari con Israele sui prati di Breslavia (Polonia) e si sono dovuti inchinare soltanto di misura con il punteggio di 9-8 al cospetto di una squadra più esperta e quotata. La nostra Nazionale è cresciuta in maniera esponenziale e nel giro di poche stagioni è passata dall’anonimato al lottare per la conquista di un titolo internazionale, facendo conoscere questo sport poco noto alle nostre latitudini ma che gode di una tradizione millenaria.

In quell’occasione si è giocato con il tradizionale format del field e non con il sixes (squadre composte da sei giocatori e non da dieci, campo più piccolo e tempo di gioco ridotto), che invece verrà adottato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tra tre anni, infatti, il lacrosse tornerà ai Giochi dopo più di un secolo di assenza: era già stato presente nelle edizioni di St. Louis 1904 e Londra 1908, poi era stato dimostrativo in tre occasioni (1928, 1932 e 1948). L’Italia proverà a qualificarsi, ma ci saranno soltanto sei posti a disposizione a livello globale (e uno è già in mano agli USA, padroni di casa) e la missione non sarà delle più semplici.

La nostra Nazionale dovrebbe avere a disposizione la prima occasione nel 2026 in occasione degli Europei sixes (date e sede ancora da definire). Verosimilmente la vincitrice conquisterà il biglietto per le Olimpiadi, mentre le altre formazioni avranno a disposizione un’altra chance, verosimilmente ai Mondiali 2027: in quell’occasione verranno assegnati gli ultimi pass a disposizione, ricordando che andranno rispettati i consueti criteri di rappresentanza continentale previsti alle Olimpiadi (in Africa, però, non ci sono realtà nel lacrosse e si dovrebbe procedere con una ricollocazione).

Oltre agli uomini ci proveranno anche le donne, che lo scorso anno si fermarono all’ottavo posto agli Europei e mancarono l’ammissione ai Mondiali field. Il lacrosse sarà protagonista anche ai World Games, in programma a Chengdu (Cina) dal 7 al 17 agosto: la competizione multisportiva accoglie solitamente gli sport che non godono della ribalta olimpica, ma il calendario era stato stilato prima che il CIO introducesse il lacrosse ai Giochi.

Si gareggerà esclusivamente nel sixes femminile e l’Italia non sarà presente (non ha partecipato nemmeno alle qualificazioni disputate qualche mese fa in Portogallo). A contendersi le medaglie saranno otto squadre: Australia, Canada, Cina, Cechia, Gran Bretagna, Irlanda, Giappone, USA.