Lacrosse
Lacrosse femminile, Canada-Stati Uniti sarà la finale del sixes ai World Games
Il lacrosse femminile, versione sixes, conosce i nomi delle due finaliste del torneo dei World Games 2025: a Chengdu, in Cina, l’ultimo atto sarà affare tra Canada e Stati Uniti, mentre per il bronzo si affronteranno Giappone ed Australia.
Decisamente senza storia le semifinali odierne, con le due selezioni nordamericane superiori alle avversarie: nella prima sfida gli Stati Uniti regolano il Giappone, sconfitto con un rotondo 24-10, mentre nel secondo match il Canada liquida l’Australia con un perentorio 21-4.
Definiti gli altri piazzamenti: la finale per il 5° posto vede il successo della Gran Bretagna ai danni della Cechia per 20-11, infine nella finale per il 7° posto arriva l’affermazione dell’Irlanda, che liquida le padrone di casa della Cina con un netto 19-5.